Hádky o cestovaní do zahraničia? DRSNÉ SLOVÁ Cigánikovej schladili aj krajnú pravicu

Otváranie hraníc a podmienky na vycestovanie do zahraničia už nejeden piatok rozdeľujú politikov. Najnovšie sa k tomu pridružil takzvaný Green pass. V ňom by mali byť zapísané najdôležitejšie informácie o tom, či človek prekonal Covid, alebo kedy a či vôbec bol očkovaný, a podobne. Podľa niektorých nezaradených poslancov je to zásah do súkromia.