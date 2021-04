Tak ako väčšina dramatických udalostí, ktoré sa na Slovensku za ostatné týždne udiali, aj spomínaný spor medzi Matovičom a Baťom začal „vďaka” nákupu vakcín Sputnik V. Ako prvý „vystrelil” bývalý hovorca expremiérky Ivety Radičovej či exporadca Andreja Kisku Baťo. Ten v príspevku na svojom profile na sociálnej sieti konštatoval, že nechápe, ako môže vakcína prísť v kartónových škatuliach v batožinovom priestore vojenského lietadla. Do debaty pod statusom sa zapojila aj štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková. Tej pomerne nasrdený Baťo odkázal: „Obdivujem tvoju drzosť sa vôbec zapojiť do diskusie po tom, čo tam predvádzate. Takže zalez, odkiaľ si vyliezla.“



V tomto momente vstúpil na scénu premiér Igor Matovič, ktorý sa Ježíkovej ospravedlnil. Ako ináč, taktiež prostredníctvom statusu na Facebooku. „Chcem sa týmto verejne ospravedlniť štátnej tajomníčke ministerstva zdravotníctva Jane Ježíkovej za mimoriadne primitívne slová manžela riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzany Baťovej. Verím, že jej blízky rodinný vzťah sa žiadnym spôsobom neprejaví na postoji ŠÚKL k vakcíne Sputnik V.“ Je nutné však dodať, že Matovič sa ozval až niekoľko dní po Baťovom statuse, ale prakticky okamžite po tom, ako sa Baťova manželka verejne ospravedlnila predsedníčke dozornej rady Európskej liekovej agentúry (EMA) Christe Wirthumerovej-Hocheovej za vyjadrenia premiéra na jej adresu.

Igor Matovič si s Baťom vymenil pár ostrých odkazov. Ako spolu budú vychádzať ako nadriadený s podriadeným? Zdroj: fb Igor Matovič



Od tej chvíle spor nabral doslova brutálne obrátky a týkať sa začal výhradne Baťa a Matoviča. Prvý menovaný sa ako chrabrý rytier zastal svojej manželky a bez ostychu poslal vtedajšiemu premiérovi SMS: „Moju manželku si do huby neber, ty zbabelé psychopatické ho*no. Rado Baťo.” Nasledoval krok Matoviča, ktorý Baťovu SMS jednoducho zverejnil na sociálnej sieti. „Píše mi manžel šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej, zrejme, ako reakcia na predošlý status. Mimoriadne vysoká úroveň komunikácie,” dopísal k spomínanej správe. Baťo celú situáciu dohnal do extrému a v reakcii na Matovičov krok zverejnil jeho telefónne číslo. To však bolo po pár hodinách priamo Facebookom zmazané. Absolútnou bodkou za celým týmto divadielkom malo byť trestné oznámenie, ktoré Baťo podal na expremiéra práve za to, že zverejnil jeho komentáre z neverejného profilu aj SMS.

