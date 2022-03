Haščák žiada Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra SR o verejné ospravedlnenie za spôsobení ujmu. Uplatňuje si taktiež peňažné nároky v celkovej predpokladanej výške 13,5 až 16,8 milióna eur pozostávajúce z ušlého zisku, trov trestného konania a peňažnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu. Podstatnú časť nároku tvorí ušlý príjem spojený s výkonom funkcie managing partnera skupiny Penta, o ktorý Haščák v dôsledku nezákonného trestného stíhania a väzby prišiel.

Na snímke podnikateľ Jaroslav Haščák počas zadržania 1. decembra 2020 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Presná výška nároku v rámci uvedeného intervalu bude určená na základe schválenej auditovanej účtovnej závierky spoločnosti Penta Investments Limited najneskôr do konca augusta 2022. To však nebráni predbežnému prerokovaniu nároku, pretože pokiaľ štát prijme návrh Haščáka na ospravedlnenie, je pripravený vzdať sa peňažných nárokov. Ak k ospravedlneniu nedôjde, bude nárok uplatnený na súde. Akúkoľvek peňažnú čiastku, ktorá by mu bola priznaná v prípadnom súdnom konaní, si Haščák neponechá pre seba, ale po odpočítaní nákladov na právne služby ju venuje na dobročinný účel, o ktorom bude vopred informovať.

Trestné konanie vedené voči Jaroslavovi Haščákovi sa týkalo obvinenia z podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s údajným vynášaním spravodajských informácií týkajúcich sa tzv. spisu Gorila z prostredia SIS. Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila, ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii SIS bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah a pôvod, pričom nebola ani vypočutá údajná autorka tejto informácie.

„Náš klient sa domáha len toho, čo by malo zo strany štátu prirodzene nasledovať po každom obvinení a vzatí do väzby, pri ktorom súdy konštatovali jeho nedôvodnosť a nezákonnosť. V tomto prípade označili postup štátnych orgánov voči nášmu klientovi za nezákonný jednohlasne dva senáty," uviedol advokát Peter Kubina. Zdroj: TASR, archív

Vyšetrujúce orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by Ľubomír Arpáš mal vyniesť nahrávky Gorila, či čokoľvek iné zo SIS a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Haščákovi. Rovnako nepredložili dôkazy o tzv. fiktívnom zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťami Identita a Barkont, resp. o neprimeranosti odmeny Arpáša. Haščák bol vzatý do kolúznej väzby z dôvodov, ktoré boli absolútne neopodstatnené – konkrétne, že Haščák, resp. spoločnosti s jeho majetkovým podielom, vlastní médiá, resp. prevádzkuje web, kde zverejňuje stanoviská ku kauze Gorila, alebo že uplatňuje svoje procesné práva podávaním návrhov na príslušné štátne orgány.

Zdroj: Jakub Kotian

Nezákonnosť trestného stíhania a väzby Haščáka opakovane konštatoval Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutiach týkajúcich sa jeho väzby. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo napokon pre nezákonnosť zrušené generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.

Podľa Petra Kubinu, managing partnera advokátskej kancelárie Dentons, ktorá J. Haščáka zastupuje: „Náš klient sa domáha len toho, čo by malo zo strany štátu prirodzene nasledovať po každom obvinení a vzatí do väzby, pri ktorom súdy konštatovali jeho nedôvodnosť a nezákonnosť. V tomto prípade označili postup štátnych orgánov voči nášmu klientovi za nezákonný jednohlasne dva senáty, teda osem sudcov Najvyššieho súdu SR a v zhode s nimi aj generálny prokurátor. Orgány prípravného konania, ktoré mali dbať na zachovanie dozoru a kontroly zákonnosti zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní, tak žiaľ v trestnej veci Jaroslava Haščáka očividne zlyhali. Akceptácia nášho návrhu na ospravedlnenie je skutočne to minimum, čo by štát mal v takomto jednoznačnom prípade urobiť.“

Poznámka redakcie: Plus JEDEN DEŇ aj web pluska.sk patria do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní finančná skupina Penta.