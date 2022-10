Poslanci Národnej rady (NR) SR nepodporili návrh novely zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR Tomáša Tarabu (nezaradený) a Györgya Gyimesiho (OĽaNO). Parlament vo štvrtok (6. 10.) návrh neposunul do druhého čítania.

„Navrhuje sa, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie,“ uvádzali predkladatelia v návrhu.

Zo 129 prítomných hlasovalo len 74 poslancov: 44 boli za, proti bolo 28 a zdržali sa dvaja poslanci. Mimo Gyimesiho celý klub OĽaNO nehlasoval (výnimkou bol Róbert Halák, ktorý hlasoval proti). Návrh podporili okrem predkladateľov niektorí poslanci Sme rodina, Smeru-SD, ako aj niekoľkí nezaradení poslanci. Zo Smeru za návrh hlasovali napríklad predseda strany Robert Fico, či poslanci Dušan Jarjabek, Ján Richter, Marián Kéry a Ľuboš Blaha. Zo Sme rodiny hlasoval za napríklad Peter Pčolinský či Jozef Šimko, Romana Tabák hlasovala proti a Boris Kollár sa hlasovania zdržal.

„Mám radosť, že naše argumenty a tlak spoločnosti, ktorá nie je zďaleka taká spiatočnícka, ako niektorí parlamentní kolegovia, zabrali,” uviedla po hlasovaní pre náš denník šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

Na výsledky hlasovania reagoval predkladateľ návrhu Tomáš Taraba mimoriadne ostrými slovami! „Je to odraz toho, že v tomto parlamente majú prevahu liberálni poslanci, ktorí nemajú v úcte štátne znaky, národnú identitu a väčšina tých, čo chcela hlasovať za, nenabrala odvahu, lebo sa chcú zapáčiť mimovládkam. Konzervatívni a národní voliči si to zapamätajú,“ reagoval po hlasovaní pre Plus JEDEN DEŇ Taraba.

VIDEO: Juraj Šeliga (Za ľudí): "Cieľom Gyimesiho zákona je uraziť a osočiť homosexuálov".

V tejto súvislosti sme oslovili aj poslanca Györgya Gyimesiho, zaujímalo nás, čo si myslí o výsledku hlasovania, ako aj o tom, že ho vlastní kolegovia nepodržali. Mimoriadne ostrú reakciu Gyimesiho SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Kontaktovali sme aj viacerých poslancov OĽaNO s otázkou, prečo sa rozhodli nehlasovať za návrh zákona svojho kolegu. „Bol predložený v rozpore s koaličnou zmluvou,“ odpísal nám stručne Tomáš Šudík. „Aj keď je pre mňa otec muž a mama žena, som za registrované partnerstvo, a keď si chce niekto vyvesiť dúhovú zástavu, nech si ju vyvesí. Pre mňa sú farby dúhy farby radosti a šťastia,“ uviedol pre náš denník Jozef Pročko.

Tiež nás zaujímalo, prečo za návrh zákona Gyimesiho nehlasovali členovia konzervatívneho krídla OĽaNO, napríklad splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská, ktorá toho času iniciatívu Gyimesiho podporila, či poslanec Richard Vašečka. REAKCIU ZÁBORSKEJ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

