Poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) György Gyimesi a Peter Pollák ml. neuvažujú o odchode z hnutia. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď po minulotýždňovom rokovaní vlády nevylúčil, že by spolu s dočasne povereným premiérom SR Eduardom Hegerom mohli odísť z OĽaNO.

Gyimesi pre agentúru SITA uviedol, že za žiadnych okolností odchod neplánuje a svoju budúcnosť po boku Hegera v liberálnej strane nevidí.

Poslanec Pollák ml. pre agentúru SITA povedal, že je lojálny predovšetkým k ľuďom, ktorí mu dali hlasy. „Dostal som ich dostatok, aby som cítil zodpovednosť dotiahnuť témy, s ktorými som kandidoval s hnutím OĽaNO, do konca. Hnutie a najmä jeho pevné gro bolo, je a bude pre mňa garanciou nielen boja proti chudobe či korupcii, ale aj za sociálnu politiku a proreformné riešenie s Rómami v oblastiach, kde máme rozobraté návrhy zákonov," tvrdí Pollák ml.

Pre agentúru SITA sa vyjadril i poslanec Peter Vons, ktorý uviedol, že politický status quo neplánuje meniť. „Zároveň spoluprácu s rovnako hodnotovo orientovanými demokratickými subjektmi budem vždy podporovať," dodal.

Podľa Naďa „všetko je v hre“ a na stole sú rôzne alternatívy. Pripustil, že má svoj názor na štýl politiky svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča. „Môj názor je iný na to, ako sa má robiť politika a kde by mali byť priority, najmä v ostatnom období,“ povedal. Zároveň však dodal, že s ním nemá žiadny osobný konflikt a ľudsky si ho váži. Spolu s Eduardom Hegerom hľadá riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby si volič mal z čoho vyberať v nasledujúcich voľbách do Národnej rady SR. Uviedol, že sa veľa rozpráva nielen s povereným premiérom, ale aj s inými ľuďmi.

Naď zároveň pre Denník N povedal, že by ho musel Matovič zviazať, aby v OĽaNO ostal, keďže hnutie sa profiluje zásadne konzervatívne. „Navyše, keď sú tam ľudia ako Gyimesi, ktorý spochybňuje našu zahraničnú politiku a ktorý podľa mňa úplne uletel a naozaj ma čím ďalej, tým viac motivuje, aby som z tej vlády odišiel a dal ho z parlamentu preč, keďže je môj náhradník," dodal dočasne poverený minister obrany.