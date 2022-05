Poslanec Gyimesi je známy tým, že má vysoké nároky a na svoj výzor si potrpí. Často sa objavuje v hriešne drahých kúskoch z dielne známeho francúzskeho módneho domu, z ceny ktorých by sa nie jednému Slovákovi zatočila hlava! V parlamente ho pravidelne vídame v kvalitných a drahých oblekoch, no potrpí si aj na drahé doplnky, akými sú napríklad exkluzívne kožené topánky. Svojich fanúšikov prekvapil aj vtedy, keď si doprial športovú obuv známej značky, ktorej cena sa šplhá do výšky 480 eur.

Známy politik sa nedávno predviedol pred svojimi priaznivcami v drahej športovej mikine z dielne luxusného módneho domu, cena ktorej je pre mnohých Slovákov nedosiahnuteľným luxusom. Svojich fanúšikov však pravidelne zásobuje aj fotografiami z poľovačiek v zahraničí, čo sa tiež pokladá v našich končinách za poriadne drahý koníček!

Šarmantný poslanec, ktorý sa len prednedávnom rozišiel s bývalou Miss Slovensko Magdou Šebestovou (38), aktuálne uverejnil fotografiou so svojím osemročným synom. O Gyimesim je známe, že manželstvo sa mu pred rokmi rozpadlo, no svojho jediného syna miluje nadovšetko, a všetok svoj voľný čas sa snaží tráviť práve s ním. Zdá sa však, že mimo rodičovskej lásky a pozornosti sa snaží svojho syna rozmaznávať aj šialene drahým luxusným oblečením. Exkluzívna tmavozelená mikina, ktorú má malý Zente György na sebe je totiž z dielne francúzskeho luxusného domu, a stojí toľko, ako mesačný plat bežného Slováka. Fotografiu syna Gyimesiho v mikine aj s cenou nájdete v našej galérii!

Mimo Gyimesiho si na luxus potrpí aj známa tvár Smeru-SD a europoslankyňa Monika Beňová (53). Obľúbená politička veľmi často pózuje oblečená v originálnych kúskoch z dielne známych módnych domov. V drahom značkovom oblečení sa však objavuje aj jej malá dcérka Leuška. Počas vianočných sviatkov zverejnila Beňová fotografiu z dovolenkovania vo Vysokých Tatrách, kde je Lea oblečená v bielej zimnej kombinéze v hodnote viac ako 500 eur. Politička však prekvapila aj vtedy, keď malú Leu obliekla do ružovej športovej bundičky z dielne známeho módneho domu, ktorá stála stovky eur.

Anketa Kúpili by ste pre svoje malé deti oblečenie za stovky eur? Nie, je to zbytočné vyhadzovanie peňazí. 83% Áno, potrpím si na kvalitu. 5% Keby som mal viac peňazí, určite by som deťom doprial aj drahé oblečenie. 12% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

