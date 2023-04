Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi opúšťa OĽANO. Argumentuje rozdielmi názorov v zásadných otázkach a tým, že nechce hnutiu svojimi postojmi škodiť. Zároveň uviedol, že s mimoparlamentnou stranou Aliancia zatiaľ žiadnu dohodu nemá a rokovania ešte budú pokračovať.

"V našom hnutí sme od začiatku považovali za psiu povinnosť vytvárať priestor zástupcom národnostných menšín, ktoré tu stovky rokov spolu s nami žijú, či už Maďarom, Rómom, alebo Rusínom. Boli sme prvé politické hnutie, ktoré malo odvahu dať Róma do prvej desiatky," uviedol v úvode líder OĽaNO Igor Matovič. "Jeden z týchto zástupcov národnostných menšín je aj Ďuro Gyimesi, s ktorým sme za posledné tri roky pár bojov spoločne preskákali. Stáli sme spolu pri kľúčových hlasovaniach, držali líniu, či to bolo hlasovanie o vydaní Roberta Fica, hlasovanie o 200 eurách na dieťa, či o štátnych rozpočtoch, Ďuro Gyimesi stál na správnej strane brehu," povedal Matovič. VIAC VO VIDEU:

Matovič informoval, že sa pred týždňami stretol so zástupcami mimoparlamentnej strany Aliancia. Tí mu mali povedať, že v OĽaNO má človeka, ktorý by sa im zišiel. "Bral som to s úsmevom a mám rád takéto férové jednanie," okomentoval Matovič. Dnes nie je tajomstvom, že Gyimesi rokuje s Alianciou o prípadnom spoločnom postupe vo voľbách. "Uznávame princíp, aby vo voľbách kandidoval každý za tú politickú stranu, kde ho srdce láka," uzavrel Matovič. Dodal, že maďarská komunita na Slovensku si zaslúži zastúpenie v parlamente, a že Aliancii "drží palce". Ešte pred podaním kandidátnej listiny však od nej očakáva verejný prísľub, že hlas ich demokratických voličov nebude "zneužitý na to, aby po voľbách pomáhali mafii zo Smeru-SD premenovanej na Hlas-SD".

"Rozísť sa dá aj kultivovane, slušne a na úrovni," uviedol Gyimesi v súvislosti so svojím odchodom z klubu OĽANO. Rozhodnutie na stredajšej tlačovej konferencii odôvodnil rozdielnym postojom k vojne na Ukrajine a dodávkam zbraní, ale aj v postojoch týkajúcich sa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. Ozrejmil, že do mimoparlamentnej Aliancie nevstupuje. "Dohoda medzi nami momentálne nie je," povedal s tým, že absolvovali viaceré rokovania a ďalšie ešte budú nasledovať. Vylúčil, že by zakladal vlastnú stanu. VIAC VO VIDEU:

