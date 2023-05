Presne pred dvoma týždňami oznámil poslanec Národnej rady György Gyimesi (42), že odchádza z poslaneckého klubu OĽaNO. Odvtedy sa špekuluje o tom, že by mohol vstúpiť do zjednotenej maďarskej strany Aliancia-Szövetség. Politik otvorene o tom, v akej fáze sú rokovania, čo mu bráni vstúpiť do tejto strany a ako vidí svoju politickú budúcnosť!

19. apríla ste vystúpili z OĽANO. Následne vznikli rôzne špekulácie o tom, čo stojí za vaším odchodom: opúšťate potápajúcu sa loď a v podstate zrádzate Igora Matoviča; Matovič mal zariadiť váš odchod sám, lebo vaše názory považuje cez čiaru; alebo vraj máte slúžiť na rozbitie Aliancie, spojenej maďarskej strany. Čo si o týchto názoroch myslíte?

- Sú to blbosti. Hneď to môžem aj vyvrátiť, pretože preferencie strany OĽaNO idú hore. Myslím si, že vo voľbách získajú dvojciferný výsledok. Takže to, že by hnutie OĽaNO bola potápajúca sa loď, je hlúposť. Skôr to vidím práve v Aliancii, že oni nedosahujú ten bájny 5-percentný výsledok. Liberálne médiá ma už nazvali za ten čas, odkedy som v politike, Putinovým agentom, Orbánovým či maďarským agentom, a teraz som Matovičov agent v Aliancii. Ja ich všetkým poprosím, nech si už konečne vyberú, aký som agent.

Argument, že by ma mal vyhodiť Igor Matovič je tiež hoax. Sami ste to mohli vidieť, že spoločnú tlačovku sme robili úplne v pohode, s úsmevom a s podaním si rúk, a bolo to úprimné. S Matovičom som nikdy žiaden konflikt nemal a nemám ho ani teraz.

VIDEO: Poslanec György Gyimesi OTVORENE: Do Aliancie NEVSTÚPIM! Pozrite si celý rozhovor:

Odvtedy, ako ste vystúpili z OĽaNO ste absolvovali niekoľko ciest do regiónov. Ako vás prijalo publikum, čo hovorili na vaše rozhodnutie vystúpiť z OĽaNO? S akými názormi vás konfrontovali, čo sa týka vašej ďalšej politickej budúcnosti?

- Maďarský volič to prijal vo všeobecnosti pozitívne a boli radi, že som k tomu dospel. Avšak nie sú radi z toho, že ešte nie som súčasťou Aliancie, pretože to právom očakávajú, že budem práve tam. Maďarský volič nevolí maďarské strany len preto, že sú maďarské, a politici Aliancie by si už tiež mali uvedomiť, že byť len Maďarom nestačí. Na druhej strane títo voliči chcú vidieť maďarských politikov na jednej lodi a že zastupujú ich záujmy v rámci maďarskej etnickej strany. Práve z tohto titulu nerozumiem všetkým tým tanečkom, ktoré sú momentálne v strane Aliancia. Voliči chcú vidieť jednotu, silu a program, a toto zatiaľ nevidia.

Vo štvrtok idem na veľké stretnutie do Kolárova a budem takto pokračovať po celom južnom Slovensku, pretože kontakt s voličom považujem ja osobne za absolútne najpodstatnejší v poslaneckej práci.

Po vašom výstupe z OĽaNO sa okamžite začalo špekulovať o tom, že máte vstúpiť do zjednotenej maďarskej strany Aliancia. Aká je teraz situácia? V akej fáze sú rokovania? Čo bráni vášmu vstupu?

- Budete prví, ktorým to poviem, do strany Aliancia nevstupujem. Ak sa objavím na ich kandidátke, tak sa objavím ako nezávislý kandidát spoločne s ďalšími ľuďmi, ktorí sú mimo štruktúr strany, a ktorí majú chuť a ochotu pracovať v prospech komunity.

"Do strany Aliancia nevstupujem. Ak sa objavím na ich kandidátke, tak sa objavím ako nezávislý kandidát," šokoval informáciou Gyimesi. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Vraj vášmu vstupu do Aliancie bráni platforma Most-Híd. Dokonca pohrozili, že ak vstúpite, tak opustia stranu. Rokovali ste aj s jej predstaviteľmi?

- Práve po tomto našom rozhovore mám stretnutie s pánom Sólymosom (predseda Republikovej rady strany Aliancia László Sólymos - pozn.red.) a chcem si vypočuť ich argumentáciu aj naživo a nielen odkazmi cez médiá. Tu si musia jednoducho páni a dámy z Mostu-Híd uvedomiť, že ak chcú byť v parlamente – a ja si myslí, že ak sa Aliancia dostane do parlamentu, bude aj vládnou stranou - a ak reálne chcú ovplyvňovať život ľudí na južnom Slovensku, a ak chcú politiku tvoriť a nielen komentovať; tak musíme byť na tej kandidátke všetci a ťahať za ten istý koniec povrazu. Ak to nechcú, a silou mocou chcú byť tými, ktorí znovu odídu zo strany kvôli nejakým tristným dôvodom, ktoré neexistujú; tak urobia to isté, čo už raz urobili v roku 2009.

V tej strane bolo mnoho práce v tom, aby sa spojili. Mnohí si museli hrýzť do jazyka, aby to urobili, a urobili to kvôli voličom. Tým istým voličom teraz ako odôvodnia, že idú preč z niečoho, čo spolu zakladali? Pretože logické argumenty na to neexistujú...

Ich najväčší problém je to, že ideologicky by v strane prevážila práve národno-konzervatívna agenda, čo si myslím, že je neoprávnená obava. Oni totiž majú svoje médiá, ktoré im nadržiavajú. Vôbec sa neobávam toho, že by mojím príchodom ich hlas zanikol.

Všetci moji voliči vedia, ako som hodnotovo nastavený, a vedia aj to, že ja sa nezmením. A vedia aj to, ako sú nastavení niektorí politici Mostu-Híd. My musíme ľuďom povedať, prečo je dôležité, aby Aliancia bola v parlamente a ako to zmení ich životy.

"Nerozumiem všetkým tým tanečkom, ktoré sú momentálne v strane Aliancia. Voliči chcú vidieť jednotu, silu a program, a toto zatiaľ nevidia," hovorí poslanec Gyimesi. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Rozhovor s Gyimesim pokračuje na ďalšej strane!