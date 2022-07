Poslanec OĽaNO György Gyimesi (41) splnil svojmu synovi veľký sen, keďže ho zobral do rozprávkového sveta Disneylandu v Paríži! Po návrate sa vrátil do slovenskej reality a bez problémov prezradil, komu bude držať prsty v ostro sledovanom šlágri futbalovej Ligy majstrov Slovan – Ferencváros!

Pozrieť si svetoznámy zábavný park nabitý rozprávkovými atrakciami, v ktorom sa promenádujú obľúbené kreslené postavičky Walta Disneyho, je snom mnohých detí. Svoje by o tom vedel rozprávať aj poslanec za OĽaNO György Gyimesi (41). Ten sa len nedávno vrátil z dovolenky vo Francúzsku, počas ktorej nezabudol navštíviť jednu z najväčších turistických atrakcií Európy.

„Disneyland som synovi sľúbil už na jar, pretože som bol mimoriadne pracovne vyťažený a trávili sme spolu málo času. Dal som mu slovo, že pri prvej vhodnej príležitosti ho zoberiem do Disneylandu,“ vysvetlil výber destinácie Gyimesi.

Prezradil tiež, že na výlete do Francúzska ho sprevádzal brat Attila s dcérou. „Veľmi príjemná rodinná dovolenka,“ priznal Gyimesi pre denník Plus JEDEN DEŇ. Mimo Disneylandu strávili jeden deň v Paríži, kde si pozreli Eiffelovu vežu, Víťazný oblúk a prešli sa aj po slávnej Champs-Élysées, ktorú Francúzi považujú za najkrajšiu avenue na svete. Dlhý čas strávili aj v Louvri, poprechádzali sa po Námestí svornosti (Place de la Concorde). FOTOGRAFIE GYIMESIHO Z DOVOLENKY V PARÍŽI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Poslanec si potrpí na luxus! Bežne sa objavuje v hriešne drahých kúskoch od známych módnych značiek a je fanúšikom prémiového oblečenia od francúzskeho luxusného módneho domu, ktorý oblieka celebrity svetového formátu. Gyimesi to nezaprel ani teraz, keď na fotografiách z dovolenky v Paríži pózuje v čiernom tričku tejto značky, ktorého cena sa pohybuje medzi 350 – 400 eur.

Poslanec OĽaNO však nemá problém buchnúť sa po vrecku ani vtedy, keď nakupuje pre svojho syna. Na snímke z Francúzska má jeho syn oblečené tričko od známeho francúzskeho domu približne za 160 eur a bermudy za 180 eur. Celý outfit Zente Györgya tak stál viac ako 340 eur!

Gyimesiho EXTRA LUXUS v Paríži! Pred Louvreom ZAPÓZOVAL so synom v outfite za STOVKY EUR! Zdroj: facebook/Gyimesi György - NRSR

Zaujímalo nás, či v Paríži navštívil poslanec aj svoj obľúbený obchod a zakúpil si nejaké značkové oblečenie. „Tentoraz sme nevošli ani do jedného obchodu, pretože sme nemali čas a výlet bol o niečom inom než o nakupovaní oblečenia,“ reagoval Gyimesi. Zároveň podotkol, že obchod značky, ktorú tak s obľubou nosí, ani nevideli. Stretli síce iné značkové obchody, no vraj ich vynechali. „Syn kúpil babke a svojej mamke magnetku. To boli suveníry, ktoré sme doniesli,“ vraví.

