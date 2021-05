Poslanec NR SR György Gyimesi (OĽANO) tvrdí, že klub bude zajtra diskutovať o kolúznej väzbe. Poznamenal, že sa musia zjednotiť.

Nevylúčil v diskusnej relácii ani to, že by sa v klube dohodli na voľnom hlasovaní. "Je to spor medzi Máriou Kolíkovou a Sme rodina. My by sme sa chceli od toho držať bokom," povedal Gyimesi.

Osobne si myslí, že ak by sa posunul návrh poslankyne Sme rodina Petry Hajšelovej do druhého čítania, bol by dostatok času, aby sa návrh upravil a prišlo k dohode.

Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok poznamenal, že ho vyrušuje, že sa ministerka spravodlivosti nedrží faktov a rozumie návrhu od Sme rodina. Ako tvrdí, kolúzna väzba sa podľa neho stala nástrojom "na týranie". Potvrdil, že si ctí prezumpciu neviny.

Rokovania o dôveryhodnosti ministerky Kolíkovej ešte nepovažujú v OĽANO za uzavreté, povedal Gyimesi. Avšak nepredpokladá, že by prišiel z klubu OĽANO návrh na ďalšie odolávanie šéfky rezortu spravodlivosti.

Podľa Gyimesiho by bolo prínosné, keby sa Igor Matovič ešte do konca volebného obdobia vrátil do funkcie premiéra. Zároveň by ministrovi Matovičovi navrhol, aby sa dal zaočkovať ruským Sputnikom. Touto vakcínou sa chce nechať zaočkovať aj on.