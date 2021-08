Ako to vyzerá v letných školách? Ministerstvo školstva ich opäť podporilo. Oproti minulému roku dostali inštitúcie vyššie finančné čiastky a do programu sa mohli zapojiť aj stredné odborné školy a konzervatória. Na to ako prebieha vyučovanie, sme sa boli pozrieť v školách zapojených do programu.

Záujem o letné školy rastie! Čo sa týka základných škôl, minulý rok bolo podporených 244 škôl, tento rok ide až o 419 základných škôl, uvádza rezort školstva. “Na školách sa bude počas Letnej školy konať 1 329 týždenných cyklov. Oproti vlaňajšiemu roku je to nárast, ktorý by bol ešte väčší, pokiaľ by ministerstvo nespúšťalo pokračovanie doučovania Spolu múdrejší od septembra 2021. Školy sa zameriavajú viac na tento typ vzdelávania, pretože počas školského roku sa zdá učiteľom doučovanie efektívnejšie,” uvádza ministerstvo školstva pre denník Plus JEDEN DEŇ.

To potvrdila aj riaditeľka Základnej školy s materskou školou Odborárska Ľubica Daneková. Bratislavská škola je zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Projekt rezortu školstva u nich prebieha už druhý rok. “Minulý rok sme fungovali ako poldenná škola a tento rok sme sa opäť prihlásili, ale pre veľký záujem rodičov aj pedagógov, sme sa zapojili na všetky turnusy - teda na 3 týždne,” hovorí pre náš denník. Dodáva, že škola má na popoludnie pripravený pre deti program cez združenie Krúžky v školách, ktoré im zabezpečujú vedecké dni a dokonca k nim chodí aj tréner karate.

Podľa riaditeľky Danekovej majú deti zabezpečenú teplú stravu a vyučovanie hravou formou. “Na aktuálny turnus máme prihlásených 40 detí, predpokladáme ale, že ich bude viac,” hovorí Daneková. Rezort školstva tento rok vyhradilo na Letné školy zo štrukturálnych fondov 344 500 eur a zo štátneho rozpočtu sumu vo výške 769 500 eur. Ako riaditeľka dodáva, cez vypracovaný projekt, ktorým sa prihlásili na ministerstvo, dostanú celú dotáciu. Jej suma sa odvíja od počtu žiakov, ktorí navštevujú školu. Kým škola s jedným až 100 žiakmi dostane sumu 2000 eur, škola, ktorú navštevuje od 400 do 600 žiakov dostane 6400 eur. Výška sumy sa odvíja aj od počtu hodín na škole a toho, či si škola zvolí poldenné alebo celodenné vzdelávanie. “Teraz na jeden týždeň dostaneme až 1000 eur, hradíme z nich napríklad aj odmeny pre pedagogických pracovníkov a asistentov, krúžky v školách, trénera a peniaze použijeme aj na rôzne aktivity pre deti,” uzatvára.

Vychovávateľka Michaela Trojanová hovorí, že Letná škola je zameraná najmä na opakovanie učiva, ktoré deťom chýbalo. “Nie je to však klasické vyučovanie, ako počas školského roka, ale zameriavame sa na hravú formu. Majú kvízy, doplňovačky, súťaže medzi sebou a opakujú si veci, ktoré im možno chýbajú alebo ktoré by sme chceli, aby si osvojili,” hovorí pre náš denník.

Škola je podľa nej síce zameraná najmä na anglický jazyk a výtvarnú, ale počas leta si opakujú aj matematiku a slovenčinu. "Máme veľa zahraničných detí, takže ich doučujeme slovenský jazyk nakoľko počas korony sa rozprávali materinským jazykom a mnohí pozabúdali slovenčinu,” hovorí riaditeľka. Keďže sa aktuálne COVID semafor na celom Slovensku nachádza v zelenej fáze, podľa nariadení ministra školstva nie sú žiaci povinní sa testovať ani kloktacími testami.

Tohtoročnou novinkou Letných škôl bolo, že do projektu sa mohli zapojiť aj stredné odborné školy a konzervatória. “Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. Do projektu sa zapojíilo celkovo 34 stredných škôl (podporené boli všetky žiadosti) v 207 cykloch,” uvádza rezort školstva. Podľa našich informácií však o Letné školy na stredných školách nie je veľký záujem a to najmä v Bratislavskom kraji.