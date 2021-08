Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spustilo kampaň Za otvorené školy, ku ktorej sa pridali aj zástupcovia rôznych mládežníckych organizácií na Slovensku bez rozdielu na politickú príslušnosť.

Ako minister školstva Branislav Gröhling (SaS) zdôraznil, rozdiel v podpore očkovania na Slovensku a v zahraničí je ten, že v zahraničí očkovanie nie je politická téma a na podpore dobrovoľného očkovania sa zhoduje koalícia aj opozícia. V zahraničí si totiž podľa neho uvedomujú, že v súčasnej situácii je očkovanie jediný spôsob, ako sa vrátiť do normálneho života. „Bohužiaľ na Slovensku to tak nie je, a minimálne v určitej časti parlamentnej opozície je to cynicky zneužívané. Je to hazardovanie so zdravím voličov ,“ povedal Gröhling.

Minister školstva je preto rád, že k ich kampani Za otvorené školy sa pridali aj mladí ľudia a zástupcovia rôznych mládežníckych organizácií bez rozdielu na politickú príslušnosť. Títo mladí ľudia si podľa neho uvedomujú, že pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie, tak sa musia spojiť a spoločne vyslať jednotný signál všetkým mladým ľuďom. „Očkovanie chráni každého jedného z nás, znižuje riziku prenosu vírusu, čím chránime svoje okolie, svojich rodičov a starých rodičov, očkovanie zároveň pripsieva k bezpečnejšie fungujúcim školám,“ uviedol minister.

Gröhling predstavil aj dáta ohľadom zaočkovanosti mladých ľudí vo veku 12-17 rokov na Slovensku. Rezort školstva bude zároveň každý týždeň zverejňovať mapy, ktoré budú prezentovať percento zaočkovanosti prvou a druhou dávkou vakcíny u 12-17 ročných v jednotlivých okresoch. Výsledky analýz si prečítajte na nasledujúcej strane.