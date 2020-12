Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP. Za rozpočet hlasovalo 91 z prítomných 141 poslancov. „Je to rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti,“ povedal po hlasovaní minister financií Eduard Heger (44). Tvrdí aj, že boj s pandémiou spôsobí v roku 2021 výpadok príjmov vo výške 2,2 miliardy eur. Rozpočet sa nepozdáva expremiérovi Robertovi Ficovi (56): „Tento rozpočet je cestou do pekla.“

Heger prezradil, že dbali hlavne na to, aby sa z rozpočtu čo najviac ušlo rezortom, ktoré boli dlhodobo podfinancované. Do zdravotníctva by sa malo naliať o 372 miliónov eur viac, ako to bolo v tomto roku. Financie majú ísť na modernizáciu zdravotníckych zariadení. Potrebné je aj doplniť lekárov a sestričky. „Investície do chýbajúceho personálu by priniesli výrazne vyššiu hodnotu za peniaze,“ píše sa vo vládnom návrhu rozpočtu.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) predstavil rozpočet na rok 2021. Koaliční poslanci ho jednomyseľne schválili. Zdroj: Pavel Neubauer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (47) dostane o 354 miliónov eur viac, ako to bolo v roku 2020. „Od roku 2021 sa plánuje zintenzívnenie podpory budúcich matiek,“ píše sa v návrhu. Najvýznamnejšou položkou výdavkov sú však tie na dôchodkové dávky. Krajniak poukázal aj na zvýšenie dôchodkových dávok pre matky: „Nikto nesmie byť diskriminovaný pri vyplácaní dôchodku iba preto, že časť svojho života venoval výchove detí.“

Eduard Heger upriamil pozornosť aj na školstvo: „Vzdelávanie je oblasť, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná.“ Rezort školstva tak bude mať na výdavky o 169 miliónov eur viac, ako to bolo tento rok. Hlavným cieľom vzdelávacej politiky je umožniť žiakom, bez ohľadu na ich sociálnu situáciu, získať plnohodnotné vzdelanie. „Slovensko potrebuje zlepšiť rovnosť prístupu k vzdelávaniu. Existuje však značný podiel detí, ktorých prístup k vzdelávaniu je obmedzený,“ píše sa v návrhu. Rásť majú aj výdavky na učiteľov. Vyjadrenie ministra školstva Branislava Gröhlinga nájdete na druhej strane.