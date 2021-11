„Cieľom nás všetkých je udržať školy bezpečné a otvorené, pretože vieme, že pre žiakov je to to najlepšie prostredie na vzdelávanie,“ povedal Gröhling ešte pred odsúhlasením núdzového stavu. Po rozhodnutí, že deti môžu napriek lockdownu chodiť do školy, sa vzniesla vlna kritiky kvôli ich bezpečnosti pred nákazou, ktorú by potom mohli rozšíriť na svojich rodičov a starých rodičov. Gröhling rýchlo reagoval a dnes by mal predstaviť systém, ktorý by mal deti chrániť.

Gröhling na úvod prezradil, že má na jeho presadenie otvorených škôl pozitívne aj negatívne reakcie. „Ďakujem všetkým, ktorí sa dali zaočkovať,“ povedal Gröhling. Podľa neho na školách dôsledne sledujú situáciu s koronavírusom. Vraj až 83 % detí sa učí prezenčne a iba 1,6 je pozitívnych podľa PCR testov. „Vieme, že v nemocnici končia seniori a nezaočkovaní ľudia,“ dodal minister s tým, že školy nie sú ohniská. Podľa neho aj skúsenosti z minulého roku hovoria, že Slovensku nepomohlo, keď ostali školy zatvorené: „Tvrdiť, že školy sú problémom nie je pravda.“

„Školy by mali ostať otvorené. Musíme to ustáť pre každé jedno dieťa,“ povedal minister s tým, že to hovoria odborníci aj okolité krajiny. Šéf rezortu školstva prezradil aj ďalšie fakty. Podľa neho je v školstve zaočkovaných 71 % zamestnancov. Tretiu dávku už má vraj poskytnutú 11 % učiteľov: „Sú zodpovední, aby sme mohli udržať deti čo najdlhšie školách.“

Rezort školstva sa chce okrem žiakov postarať aj o zamestnancov. Preto vraj poslali školám 4,38 miliónov eur pre zamestnancov, aby si mohli zabezpečiť testy a ochranné pomôcky. „Vychádza to 30 eur na každého zamestnanca,“ dodal minister. Okrem toho budú povinné rúška. Výnimky budú mať len deti do 6 rokov a deti s poruchami. „Od pondelka budú otvorené materské školy, základné a stredné školy, špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenie,“ povedal minister. Na dištančnú výučbu prechádzajú umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a všetky mimoškolské aktivity a krúžky. To sa nemá týkať projektu doučovania.

Nové nariadenia pre školy: Školy budú mať po novom zákaz miešania tried. Taktiež budú musieť zabezpečiť oddelené stravovanie v jedálňach a v rozdielnych časoch. Internáty a jedálne budú otvorené iba pre tých, ktorí sú v prezenčnom vyučovaní. Ostatní si môžu jedlo zobrať iba cez samostatné okienko so sebou domov. Internáty budú v režime OTP, čo znamená, že každý bude musieť byť zaočkovaný, prekonaný alebo otestovaný. „Možno najzávažnejšie opatrenie ktoré sme urobili je, že zvažujeme, aby bol posledným dňom výučby 17. december,“ povedal minister.

Gröhling prezradil, že možno sa pôjde aj do hybridnej verzie výučby, aby rodičia, ktorí sa obávajú, mohli svoje deti nechať doma. Boli by im posielané úlohy. Ale o tom bude minister konkrétnejšie informovať, až keď tento návrh dotiahnu legilsatívne.