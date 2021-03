Gröhling predstavil NOVINKU: Od septembra by mohla na školách pribudnúť NOVÁ PROFESIA

Na slovenských školách by mohli pribudnúť sestry, ktoré by pomáhali chrániť žiakov aj pracovníkov škôl pred ochorením COVID-19. Ako v sobotu TASR informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, išlo by o nové povolanie. Pilotný projekt by mohol odštartovať v septembri tohto roka.