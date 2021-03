Vo vláde Igora Matoviča to zabalilo už šesť ministrov, poslední dvaja iba včera. Vo funkciách skončili nominanti SaS Branislav Gröhling a Ivan Korčok. Korčokova rozlúčková veta pritom naznačuje, čo by malo byť dôležité. „Svet je komplikovaný a zahraničná politika je komplikovaná, ale na konci dňa ide o to, aby sme mali politiku, ktorá bude slúžiť občanom Slovenska," povedal diplomat.

Predseda liberálov Richard Sulík však pritvrdil. Zopakoval, že Matovič nie je spôsobilý viesť vládu, a podotkol, že SaS už jeho podmienky splnila. „Dnešným dňom pozastavujeme účasť v koalícii, a to na tak dlho, kým Matovič nepodá demisiu, tak ako sľúbil," odkázal Sulík premiérovi, ktorý na oficiality do prezidentského paláca neprišiel. Dôvod zostáva záhadou. Predseda OĽaNO neodpovedal.

Politológ Tomáš Koziak pre denník Plus JEDEN DEŇ vysvetlil, že neúčasť premiéra na aktoch odovzdávania ministerských kresiel môže byť odkazom pre Sulíka, ale aj pre prezidentku. „Tá ho naposledy ostro kritizovala. Preto si myslím, že to máme chápať ako odkaz aj smerom k nej,” povedal odborník. Podľa protokolistu Mareka Trubača však účasť predsedu vlády nie je nutná. „Je to akási slušnosť a nepísané pravidlá kážu, že už keď sú to členovia jeho vlády, tak by mohol aspoň svojou účasťou poďakovať ministrom za rok práce,” hovorí. Iná situácia by podľa neho bola, ak by išlo o indispozíciu premiéra.

Počas tlačovky troch už exministrov za SaS však prišiel e-mail od hnutia, ktoré vyhralo voľby. „Hnutie so sklamaním konštatuje, že Richard Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu. Teraz je na zodpovednosti nás, zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, útok ustáli a vyviedli krajinu z politickej krízy," uviedol v stanovisku hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár nateraz mlčí, na naše otázky nereagoval. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vzápätí na sociálnej sieti napísala, že Matovič so Sulíkom idú spraviť obrovskú chybu svojho politického pôsobenia. „Rozbiť túto vládu,” pripísala s tým, že varuje pred odovzdaním krajiny Smeru a jeho nástupníckym organizáciám.

