"Ak raz vláda padne, tak je fér ísť do predčasných volieb, nemusí to byť v čo najskoršom, ale v rozumnom termíne," vyhlásil a doplnil, že nevie, kto prišiel s termínom 30. septembra. Zamietnutie možnosti zvolať referendum v súvislosti s predčasnými voľbami nepovažuje v súčasnej politickej atmosfére, keď prišlo na referendum 27 percent občanov, za správne. Referendum by podľa neho bolo potrebné do budúcnosti sfunkčniť a prípadný termín spojiť s celoštátnymi voľbami, aby bola účasť dostatočná.

V otázke sfunkčnenia referenda s ním súhlasí aj poslanec Ján Podmanický zo Smeru-SD, ktorý ako príklad uviedol snahu Smeru-SD spojiť referendum s regionálnymi voľbami. Strana stojí za májovým termínom predčasných volieb, nevylučuje ani jún. "Ak SaS zahlasuje za 30. september, tak preberá plnú zodpovednosť za ďalšie kroky tejto vlády aj za sociálno-ekonomický kolaps, ktorý príde," poznamenal.

Poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) vyhlásila, že strana SaS si ctí dohody a bude hlasovať tak, ako bolo dohodnuté s bývalými koaličnými partnermi. "Teoreticky by bolo možné zahlasovať za skorší termín, ale muselo by dôjsť k dohode," vyhlásila. Pripomenula, že zatiaľ majú dohodu na 30. septembri.

Grendel v diskusii vyzdvihol ústavnú ochranu Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorá v parlamente nebola schválená. Podľa Podmanického Smer-SD nikdy neavizoval, že si chce dať do programu ich rušenie.

"Ale myslíme si, že kroky, ktoré robí súčasné vedenie Špeciálnej prokuratúry, sú v mnohých prípadoch nezákonné, podozrivé a mali by byť prešetrené," vyhlásil Podmanický. Podľa neho tam Daniel Lipšic nemá čo robiť. Bittó Cigániková v tejto súvislosti poznamenala, že špeciálny prokurátor si zaslúži ochranu.