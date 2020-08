Hneď v úvode relácie sa obaja diskutéri zaoberali odchodom Lukáš Kyselicu z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Kyselica odišiel na vlastnú žiadosť po medializovaní informácií, že v čase predvolebnej kampane pôsobil vo vojenskom spravodajstve. Grendel ocenil, že bola vyvodená politická zodpovednosť, no zároveň zdôraznil, že jeho dôvera ku Kyslicovi bola značne naštrbená.

Pellegrini sa vrátil k vyjadreniam premiéra, podľa ktorého sa mohli vojenskí tajní pokúšať prinútiť Kyselicu k tomu, aby sa pred voľbami pokúsil o rozvrat strany OĽaNO. “To sú presne tie výplody pána premiéra. Dúfam, že po poslednej tlačovke, na ktorej Kyselica vyhlásil, že k vojenským tajným išiel, aby si prilepšil finančne, teraz premiér napíše nový status, v ktorom sa ospravedlní,”povedal. “Žasnem aj nad tým, že premiér povedal, že Kselica je hrdina. Tak mi vysvetlite, že človek, ktorý je súčasťou OĽaNO a zlý Pellegrini ho mal nahovárať, aby na nich donášal. Tak tento človek by nemal ani toľko charakteru, aby priateľom, ktorí ho dali na kandidátku, niečo povedal? Tento človek bol ticho, nikomu sa nepriznal… Oprávnene sa teda môžem opýtať. Nevynášal pán Kyselica informácie z tajnej vojenskej služby do OĽaNO?”Opýtal sa Pellegrini, ktorý dodal, že si vyprosí, aby mu Matovič odkazoval cez sociálnu sieť, že on a jeho kolegovia chceli rozkladať OĽaNO. “Tá strana sa týmito svojimi parádnymi personálnymi nomináciami postupne rozpadne aj sama,”dodal.

Grendel zatiaľ nevedel ozrejmiť, kto by mal na poste štátneho tajomníka Kyselicu nahradiť. Debata sa v ďalšej časti prehupla aj k výberu nového generálneho prokurátora. Zákon o prokuratúre sa totiž prezidentka Zuzana Čaputová (47) pred niekoľkými dňami rozhodla nepodpísať a dokonca vyhlásila, že ak by sa jej veto podarilo poslancom prelomiť, je odhodlaná obrátiť sa na ústavný súd. Grendel však zdôraznil, že prezidentka nevrátila zákon z dôvodu otvorenia voľby generálneho prokurátora pre neprokurátorov, ako sa to snaží opozícia prezentovať, ale z dôvodu, že “sa jej nepáčia ustanovenia potencionálnej odvolateľnosti generálneho prokurátora,”.“Z môjho pohľadu sú oveľa dôležitejšie časti, aby voľba bola verejná a otvorená aj pre neprokurátorov,” dodal.

Počas debaty o prokuratúre sa prirodzene začalo skloňovať meno Daniela Lipšica, ktorého by v kresle generálneho prokurátora rád videl premiér Matovič. “Zaujímalo by mal, prečo nebol podporený náš pozmeňujúci návrh, aby mal generálnych prokurátor čistý odpis z registra trestov, aby generálny prokurátor nemal za sebou žiadnu trestnú minulosť, ani nedbanlivý trestný čin,” opýtal sa Pellegrini. “To by bol Lex Lipšic,“ odvetil Grendel, ktorý poukázal na to, že považuje za zvláštne, aby práve Smer poúčal opozíciu o tom, ako má vyzerať voľba generálneho prokurátora. “V zákone o voľbe prokurátorov je písané, že musia mať čistý vpis z registra trestov. To znamená, že mohli spáchať nejaký nedbanlivý trestný čin. Prečo by sme to mali meniť? Len kvôli tomu Lipšicovi? Tento pozmeňovák by bol šitý len na neho,”poznamenal. Grendel ďalej zdôraznil, že možnosť, aby bol generálnym prokurátorom aj neprokurátor, je v zahraničí úplne bežná. Mená, ako Šanta či Žilinka mu neprekážajú a v pozícii generálneho prokurátora by vraj boli „úplne v poriadku“.

V záverečnom rozstrele, v ktorom mali obaja politici odpovedať výlučne slovami ÁNO/NIE na otázku, či by mala byť „vakcinácia proti koronavírusu na Slovensku povinná, aspoň pre tie najrizikovejšie skupiny obyvateľstva“ odpovedali obaja politici zhodne - ÁNO. Grendel navyše priznal, že by za interupčný zákon Anny Záborskej zahlasoval.