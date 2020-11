Tá by mala umožniť študentom zdravotníckych odborov pod dohľadom robiť výtery a vyhodnocovať testy na nový koronavírus. V úvode schôdze však nebolo plénum uznášaniaschopné, v rokovacej sále nebol dostatok poslancov. Grendel preto vyhlásil prestávku.

V prípade novelizácie zákona by mohli odoberať vzorky a následne ich diagnostikovať napríklad aj študenti pôrodnej asistencie, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. Taktiež študenti odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve s absolvovaním najmenej dvoch semestrov. Pomáhať pri testovaní by mohli aj študenti doktorského odboru zubného lekárstva, ak absolvovali najmenej osem semestrov. Dohliadať by na nich mali lekár, zubár, záchranár, sestra alebo praktická sestra.

Ministerstvo zdravotníctva by tiež podľa novely mohlo počas krízovej situácie uzatvoriť zmluvy na odber vzoriek a diagnostiku ochorenia COVID-19 s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom a s jeho územným spolkom.

