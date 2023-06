V Bratislave sa dnes uskutoční v poradí ôsmy samit prezidentov krajín B9. Lídri Bukureštskej deviatky sa pravidelne stretávajú od roku 2015, aby zladili svoje pozície pred riadnym samitom NATO. Na pozvanie slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej pricestujú do Bratislavy prezidenti Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Na stretnutí sa zúčastní aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg.

"Budeme rokovať o viacerých otázkach spojených s bezpečnosťou nášho regiónu, vrátane Slovenska, a o dopadoch pokračujúcej ruskej vojenskej agresie na Ukrajine špecificky na región strednej Európy. Skupina B9 vznikla z iniciatívy prezidentov Poľska a Rumunska a prvé stretnutie lídrov sa uskutočnilo v Bukurešti," informovala Čaputová na sociálnej sieti.

Rokovanie sa uskutoční na Bratislavskom hrade. Generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga prijme Čaputová ešte pred začiatkom samitu aj v Prezidentskom paláci. Popoludní sa stretne so Stoltenbergom aj premiér Ľudovít Ódor.

Predseda Smeru-SSD Robert Fico pri príležitosti návštevy Slovenskej republiky adresoval generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi otvorený list. "Jens, vitaj dnes na Slovensku, ktoré sa doslova zmieta v kríze demokracie, právneho a sociálneho štátu. Je veľmi pravdepodobné, že oficiálne slovenské miesta urobia všetko preto, aby sa tento otvorený list k Tebe nikdy nedostal. To mi však ako predsedovi najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany na Slovensku nemôže zabrániť, aby som Ťa ako generálneho tajomníka NATO požiadal o zrušenie verejnej súťaže, ktorú NATO vyhlásilo na kampaň určenú pre Slovensko...," začína svoj list Fico. CELÉ ZNENIE FICOVHO LISTU STOLTENBERGOVI SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Kvôli samitu čakajú Bratislavu dopravné obmedzenia

Pre utorkový samit prezidentov Bukureštskej deviatky (B9) treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami. Trvať majú do 11.00 h, následne opäť od 16.00 do 17.30 h, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.

"Upozorňujeme vodičov, že v súvislosti so stretnutím prezidentov B9 je potrebné počítať s možnými dopravnými obmedzeniami v čase do 11.00 h, a to na trase presunu delegácií nasledovne: Letisko M. R. Štefánika - diaľnica D1 - Most SNP, Staromestská ulica, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, Hodžovo námestie a Palisády, Bratislavský hrad," ozrejmila Šimunková.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prijatia generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga v Prezidentskom paláci v Bratislave. Zdroj: Jaroslav Novák

Po skončení samitu budú zase dopravné obmedzenia platiť v uvedenej trase v opačnom smere od 16.00 do 17.30 h. "Z uvedeného dôvodu odporúčame vodičom, aby zvážili jazdu po uvedených trasách a časoch. Taktiež vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície," dodala hovorkyňa.

Skupina B9, ktorá spája krajiny východného krídla Aliancie, vznikla z iniciatívy prezidentov Poľska a Rumunska a prvé stretnutie lídrov sa uskutočnilo v Bukurešti.

Článok aktualizujeme!