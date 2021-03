Žilinka prezradil, že v súvislosti s prípadom bolo vypočutých až 54 svedkov vrátane posádky lietadla a leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Z ich výpovedí však nevyplýva, že by bol Thanh unesený pomocou Slovenska: „To, že vietnamská delegácia použila vládny špeciál, neznamená, že bol na palube aj nejaký unesený občan. Nie je preukázané ani to, že by sa Thanh nachádzal na území Slovenska."

Diskutovanou témou, ktorú nedávno otvoril podpredseda parlamentu Gábor Grendel, je práve prelet nášho vládneho špeciálu nad územím Poľska. „Prelet vládneho lietadla do Moskvy bol cez Poľsko a Bielorusko. Keď slovenské orgány žiadali Poľsko o povolenie preletu, išlo o dôvod prepravy vietnamského ministra bezpečnosti." Doteraz chybnú informáciu o tom, že Poliaci schválili prelet nad ich územím až vďaka druhej žiadosti, vysvetlil Žilinka tak, že dispečer ešte nemal iformáciu o povolení: „Preto bola napísaná druhá žiadosť, lebo išlo o prelet delegácie ministra vnútra. Poliaci však odpovedali na prvú žiadosť."

Žilinka prezradil, že v rámci dokazovania sa vyvrátili nepravdivé špekulácie: „V trestnom oznámení bolo, že na palube lietadla mal byť ochrankár ministra vnútra. To sa vyvrátilo." Podľa prokurátora si ani letušky nevšimli nič podozrivé, respektíve niekoho uneseného. „Oznamovateľka tohto trestného činu povedala, že mali byť vyrábané falošné doklady pre uneseného Vietnamca. Toto sa preverovalo a jednoznačne vyvrátilo."

Generálny prokurátor tvrdí, že k rovnakým záverom ako Slovensko dospelo aj Nemecko: „Aj nemecký prokurátor povedal, že nebola zistená cesta, ktorou bol Thanh údajne unesený do Vietnamu." Žilinka potvrdil, že o požičaní vládneho špeciálu rozhodol vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. „Na základe toho má byť vznesené obvinenie proti exministrovi vnútra?" pýta sa Žilinka. Situácia okolo Vietnamca sa ešte rieši v súvislosti s obmedzovaním osobnej slobody, ale nepredpokladá sa už žiadny ďalši zvrat.