Generál vo výslužbe Pavel Macko sa chystá poukázať na množstvo nečestných prokurátorov. Je zvedavý, aké stanovisko k tomu zaujme generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dnes pozastavil výkon funkcie prokurátorke Ivete Kopčovej. Macko pri svojich tvrdeniach o nekalých praktikách na prokuratúre spomína aj expremiéra Roberta Fica, ktorý je vraj častokrát v kontakte so ženami so zaujímavými aktivitami.

Macko vysvetlil, kto je podľa neho prokurátorka s pozastavenou činnosťou. „Iveta Kopčová je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Počas jej éry krajskej prokurátorky sa vyšetroval únos Vietnamca, ktorý sa u nás nikdy nestal, hoci v Nemecku to konštatoval aj súd,“ napísal Macko na sociálnu sieť s tým, že Kopčovú z funkcie krajskej prokurátorky odvolal ešte predchádzajúci generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

No Macko zašiel ešte ďalej, priamo k žene, ktorá mala Ficovou kamarátkou: „Aby toho nebolo dosť, samotné vyšetrovanie dozorovala Soňa Juríčková, ktorá rada popíjala vínko s Robertom Ficom.“ Tá sa po Kopčovej stala krajskou prokurátorkou a tiež už bola odvolaná a podľa Macka má problémy so zákonom. „Je celkom zaujímavé, že Fico si za priateľky a asistentky vyberá mladé dámy z prokuratúry alebo s väzbou na mafiu. Robí to ako dobrý šachový stratég, treba mať figúrky všade.“

Krajská prokurátorka Soňa Juríčková a Robert Fico pripíjajú víno v bratislavskom podniku. Zdroj: Archív

Macko pravdepodobne narážal na niekdajšiu Ficovu asistentku, respektíve hlavnú štátnu radkyňu Máriu Troškovú, ktorá bola v minulosti viac ako kamarátkou s mafiánom Antoninom Vadalom. Trošková s ním dokonca aj podnikala. Vadala je teraz odsúdený za drogovú trestnú činnosť, ktorú spáchal ako člen mafiánskej skupiny Ndrangheta. Vo svojom poslednom článku o ňom písal zavraždený Ján Kuciak. Aktuálna Ficova priateľka je čakateľkou na bratislavskej prokuratúre Katarína Szalayová.

„Prokurátorka Kopčová je tá vysoko kvalifikovaná právnička, ktorá stopila moje 87-stranové podanie generálnemu prokurátorovi Čižnárovi. Upozornil som v ňom na gigantické svinstvo vyšetrovateľov a prokuratúry v synovom prípade,“ napísal Macko. Kopčová podanie vraj "zabila vskutku originálne" tým, že sa síce na vec pozrela, ale žiadny problém nenašla. Dôvodila to údajne tým, že prokuratúra nemá kontakty a nevie o pomeroch na ministerstve obrany a preto vraj nemali dôvod postupovať zaujato a nezákonne.

Generál Pavel Macko pri rozhovore po tom, ako odišiel z armády. Teraz chce poukázať na nečestných prokurátorov! Zdroj: Martin Domok

Macko je pri tom všetkom plný očakávania: „Som zvedavý, či pánovi Žilinkovi tá principiálnosť vydrží, až ho tento týždeň tlačovým vyhlásením a konkrétnym trestným oznámením upozorním na plejádu ďalších nečestných prokurátorov.“ Najväčším výsmechom a popretím Žilinkových slov vraj totiž je, že dôvodne podozrivý prokurátor Greško, namiesto toho aby bol riadne vyšetrovaný, tak zastupuje prokuratúru pri rozhodovaní o dovolaní na Najvyššom súde. „Ozajstný prokurátorský cap sa stal záhradníkom a občan Macko môže zabudnúť na spravodlivý proces," dodal Macko.