Aké veľké je riziko použitia jadrovej zbrane na území Ukrajiny zo strany Ruskej federácie? A aký nepriamy dopad by takýto krok mohol mať pre Slovenskú republiku? Na otázky denníka Plus JEDEN DEŇ odpovedá v krátkom rozhovore generál Pavel Macko! (Rozhovor bol nahratý 6. októbra, 2022)

V uplynulých dňoch v médiách rezonovala správa o pohybe vlaku s vojenskou technikou, ktorú používajú jednotky z nukleárnej divízie ruskej armády. A v pohybe má byť aj ponorka Belgorod, o ktorej sa predpokladá, že je vybavená jadrovými zbraňami. Analýzu súčasnej situácie poskytol kedysi najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO a zároveň generál vo výslužbe Pavel Macko podľa ktorého je nateraz hrozba použitie jadrovej zbrane pomerne malá. "Nedá sa vylúčiť na 100%, ale vôbec by som to nedával do súvislosti s pohybom jadrového vlaku či ponorky," povedal.

Generál upozorňuje, že Ruská federácia vlastní viacero ponoriek a pohyb jednej z nich je manévrom, ktorý môže znamenať obyčajný výcvik, ale aj pokus o vyvolanie nervozity. "Rovnaká demonštrácia sily, môže byť aj pohyb spomínaného vlaku. V tomto prípade sa spoľahnem na spravodajcov, aj keď im nie vždy verím. Totiž všetky spravodajské informácie, ktoré prenikli na verejnosť hovoria skôr o tom, že Rusko môže vykonávať nácviky. A ak by aj malo dôjsť k použitiu jadrových zbraní, mohlo by ísť len o skúšku alebo test, hoci aj tie sú konvenciami zakázané," povedal.

Generál Pavel Macko v štúdiu NMH v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Neprišlo však žiadne varovanie či jadrová výstraha ani pre členské krajiny," uviedol s tým, že nateraz pohyb ruských ani spojeneckých vojsk nenasvedčuje tomu, že by k podobnej udalosti malo prísť. "Je to však hrozba, ktorú nemôžeme podceňovať," dodal. Aký dopad z pohľadu šíriacej sa radiácie by mohlo mať pre Slovensko použitie jadrovej zbrane na území Ukrajiny sa dozviete v priloženom videu.