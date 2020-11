Gastrolístky alebo hotovosť? Každý bude mať možnosť VOĽBY, tvrdí Krajniak

Zamestnanec by si mohol vybrať, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. Upraviť by sa v zákone mala aj domáca práca a telepráca. Zmeny by tiež mali nastať pri tripartite. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.