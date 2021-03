"Ešte mi napadlo v súvislosti s akútnou potrebou personálnej nominácie jedno meno. Novou ministerkou zdravotníctva by mohla byť aj pani prezidentka Čaputová. Je isté, že v situácii, ktorej zvládnutie je výzvou nielen pre jeden rezort a jedného ministra, ale pre celú vládu a celú krajinu, by práve ona priniesla také výsledky, aké by sme si želali a aké potrebujeme," ironizoval Galko v statuse.

Ako píše ďalej, je isté, že okrem prevádzkových problémov rezortu aj zvládnutie prípravy medicínskeho a epidemiologického plánu boja s pandémiou by bolo pre ňu bezproblémové a všetky kľúčové odporúčania by sa jej podarilo presadiť a aj by ju vždy podržali pri tom všetci členovia vlády. Situácia by sa aj preto kontinuálne určite zlepšovala.

"To, že by od nej niekto v budúcnosti požadoval vyvodenie politickej zodpovednosti ako integrálnej súčasti jej mandátu by sa teda nikdy nestalo témou a tým pádom by ani spoločnosť nečelila situácii, že by ju niekto po negatívnej situácii v pandémii, ktorej by sme čelili, pokladal za jej obeť. Nehrozilo by teda, že by ako ministerka zdravotníctva zostala bezmocná a teda by sme zostali bezmocní všetci, čo by bol stav, ktorý by bol pre občanov Slovenska neprípustný," skonštatoval na záver svojho ironického prejavu.

Na snímke zľava minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) podáva demisiu prezidentke SR Zuzane Čaputovej(vpravo), v pozadí vľavo predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v Prezidenstom paláci v Bratislave 12. marca 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

"Doteraz to bol sarkazmus a teraz vážne. Prejav pani prezidentky pri podaní včerajšej demisie ministra zdravotníctva pokladám za neúctivý jednak k ministrovi a jednak k voličom. Niekedy je menej viac, aby bol človek štátnikom," skritizoval a dodal, že keď ho v novembri 2011 "vyprášili" z vlády a šiel si prebrať odobratie poverenia viesť rezort obrany od prezidenta Gašparoviča, ten mal k nemu úcty viac.

"Podal mi ruku, poďakoval za robotu a povedal, že mu je ľúto, že to tak dopadlo. Bolo úplne jedno, že my dvaja sme nemali vôbec dobrý vzťah a že on nepatril zrovna medzi slušných politikov a bolo úplne jedno, čo si o mne myslel v skutočnosti, predpokladám, že nič dobré, tak, ako ani ja o ňom. V túto chvíľu však necítil potrebu ma patetickým prejavom ešte kopnúť pod koleno a spraviť si PR," zakončil s tým, že pani prezidentka ho včera sklamala.

