Každý z nás má v albume fotky z dávnych čias, ktoré sú zdrojom hurónskeho smiechu. Nájdu sa však aj také, ktoré by človek najradšej zahrabal pod zem. Bratislavský župan Juraj Droba sa však evidentne nehanbí a jednou takou sa pochválil!

Juraj Droba je známy tým, že na sociálnych sieťach nemá problém pridávať fotky zo súkromia, ale ani z výletov, ktoré absolvuje so svojím synom. Posledným záberom však naozaj prekvapil!

Droba je totiž známy ako politik v obleku, s kravatou a účesom, ktorým nič nepokazí. Bratislavský župan sa však rozhodol pochváliť fotografiou, ktorá dokazuje, že elegánom nebol odjakživa. Fotku, ktorá vznikla v roku 1992, uverejnil na svojom profile na sociálnej sieti a vyhotovil ju v New Yorku.



To, že Droba bude bratislavským županom, bolo vtedy ešte hudobou ďalekej budúcnosti. Povedali by ste, že raz bude z tohto rebela úspešný politik?