Takýto bizarný rozhovor ste nezažili! Komik známy pod prezývkou Joe Trendy si do svojej internetovej šou pozval politika Michala Trubana. Počas párminútového rozhovoru sa ho pýtal tradičné aj menej tradičné otázky. Miestami to vyzeralo, že sa známeho politika snaží viac uraziť, než z neho dostať zaujímavé odpovede.

Šou známeho komika sa vyznačuje bizarnými otázkami a ešte bizarnejšími odpoveďami známych respondentov. V minulosti sa v nej objavili rôzne známe osobnosti napríklad Kristína Tormová, Adela Vinczeová či Sajfa. Michal Truban je však prvým politikom, ktorý prijal pozvanie.

Časť s Trubanom sa niesla v podobne raritnom duchu ako tie predchádzajúce. Politik sa pri otázke, prečo sa aj napriek úspechu v podnikaní rozhodol ísť do politiky a „zlyhať“, len zasmial. „Ešte nikdy som nezlyhal a chcel som vedieť, kedy to nedáme,“povedal s úsmevom. „Bola to jedna z najťažších nocí v mojom živote, pretože my sme to od takej 10-11 vedeli, že to je nejaký prúser. Pre mňa do bola dobrá skúsenosť,“povedal Truban na margo volebnej noci, kde koalícii ušlo miesto v parlamente doslova len o zopár hlasov.

Politika zarazila aj otázka, aké je to v krátkom období stratiť Web Support (Trubanova bývalá firma) a people support (podpora od ľudí, pozn. red.). „Je to také smutné trochu,“ odpovedal stručne so smiechom.

Komik Joe Trerendy však do Trubana rýpal aj naďalej. „Vníma tvoja dcéra, že sa narodila zlyhaniu?“pýtal sa Trubana vyrývačné otázky, ktoré by nejedného politika rozzúrili do nepríčetnosti. Zdá sa však, že Truban prišiel do štúdia pripravený a odpovedal na ne so smiechom. „Áno a bude celý život pracovať na tom, aby to zmenila,“povedal na margo svojej dcéry.

„Kandiduje za predsedu strany Progresívne Slovensko a Irena Biháriová mu vyfúfkne miesto o päť hlasov. Kto je to? Ak nevieš, skúsim nápovedu. Zvolenie do Národnej rady mu ušlo s podobne malým rozdielom,“podrýval moderátor ďalej. Ďalšie otázky od neho boli v podobnom duchu.