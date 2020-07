Anton Hrnko sa na sociálnej sieti priznal, že jeho strana je na dne. „Na dno ju dotiahol ten istý človek, ktorý roku 2016 vzbudil v slovenskej spoločnosti nádej, že veci sa dajú robiť hrdo, odborne a slušne," odkazoval na Danka, ktorý podľa neho hneď po voľbách zabudol na všetky sľuby a tým odradil voličov, ktorí „prestali rozumieť jeho politike". Vzďaľoval sa však aj svojim kolegom. „O všetkom rozhodoval on a vedenie strany sa o tom dozvedalo z tlače (v lepšom prípade) alebo vôbec," dodal trpko.

„Netajil som sa však názorom - môžu to potvrdiť viacerí - že som mal dojem, ako by predseda A. Danko vôbec nemal záujem na tom, aby sa strana dostala do parlamentu. Veď predsa nie je možné, keď niekomu hovoríte, že nemá útočiť na Kotlebu, ale hovoriť o tom, čo chce SNS, že by to nebol schopný pochopiť, lebo nám to ako strane škodilo. Rovnako tri roky sme doňho hustili, že má hovoriť my, SNS, nie ja, lebo naši voliči sa v jeho ja nevidia. Nič neurobil," posťažoval sa predseda SNS.

Hrnko sa priznal, že po voľbách od predsedu strany čakal chlapské gesto, ktoré však neprišlo. „Ja mu už neverím. Do strany som investoval celý svoj život a všetko mi zobrala. Nerád by som bol svedkom, že z dnešného uviaznutia na plytčine by sa definitívne potopila," dodal s tým, že za nového predsedu strany podporí Radovana Baláža.

Pre náš denník Hrnko prezradil, čo ho prinútilo k tak ostrým slovám na adresu Danka. „Bolo to preto, že pán Danko nie je schopný sebareflexie, a keď som mu na poslednom stretnutí predsedníctva povedal, že ho nepodporím, nezachoval sa celkom kultúrne. Preto som si povedal, že vysvetlím ľuďom, ktorí nechápu, prečo SNS získala taký zlý volebný výsledok, čo je za tým,"prezradil nám. Neskôr sa priznal, že Danko ho na spomínanom stretnutí označil za „zlého človeka".

Baláža na post predsedu SNS doposiaľ nominovali dve krajské rady, ktoré majú vo výbere kandidátov konečné slovo. K Dankovi sa priklonila zatiaľ len jedna krajská rada. Ako však podotkol aj samotný Hrnko, viacero krajských rád sa zatiaľ k nomináciám nevyjadrilo, no neočakáva tretieho kandidáta. „Ja si myslím, že strana po takomto volebnom debakli potrebuje zmenu," doplnil.

Stranu podľa neho najviac posunie omladenie predsedníctva, zmena základných stanov či prinavrátenie sa ku kolektívnemu vedeniu. Vo vedení si vie predstaviť „dôveryhodných ľudí". „Chodievam medzi ľudí a vnímam ich dôvody, prečo nevolili SNS. Najčastejším dôvodom je pán Danko,"uzavrel Hrnko.

