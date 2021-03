Matovič je ochotný odstúpiť z postu predsedu vlády a pôsobiť ako jej člen. Podmienkou je však odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53), (ten už dnes podal demisiu), Márie Kolíkovej (46) z postu ministerky spravodlivosti a Juraja Šeligu (30) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR.

Premiér to vyhlásil na nedeľnom mimoriadnom tlačovom vyhlásení predsedníctva hnutia OĽaNO. „Ak koaliční partneri naplnia záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády SR a pôsobiť v nej ako jej člen," povedal premiér.

Matovič počas tlačovej besedy nešpecifikoval na akom poste by chcel ako člen vlády v prípade demisie pôsobiť. No podľa informácii, ktoré medializoval Denník N a ktoré nám potvrdil aj náš zdroj z prostredia koalície mal premiér koaličným partnerom hovoriť o novom poste vicepremiéra. Ten by sa mal venovať boju proti korupcii.

Sulík po oznámení demisie nepriamo potvrdil domnienku, že premiér nemá záujem o už existujúce ministerstvo. Pri otázke, či sa na koaličnej rade spomínalo, akú funkciu by mohol Igor Matovič zastávať, v rámci vlády totiž hovoril o nezmyselnosti vzniku nových postov. „On nám to tam spomenul, ale na tlačovej besede to nespomenul. Preto to považujem za internú informáciu a nebudem to ďalej komentovať. Môžem povedať, že sme za rekonštrukciu vlády na pôdoryse dnešnej koalície, a teda na základe dnešnej koaličnej zmluvy. Tá hovorí o 14 ministerstvách, plus podpredseda vlády pre legislatívu, plus premiér. 16 členov vlády a nevidíme dôvod tento počet rozširovať," povedal.

Predseda SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu. Zdroj: Jaroslav Novák

Vytvorenie prípadného nového postu skritizoval aj politológ Miroslav Řádek. „Vytváranie umelých kresiel pre vládnych politikov býva riešením na začiatku komplikovaného vládnutia. Samé osebe však nie je riešením vládnych kríz," povedal. „Vicepremiér pre boj s korupciou by bolo smiešnou vládnou „trafikou", ktorá by komplikovala prácu vecne príslušných ministerstiev a orgánov činných v trestnom konaní. Slovensko má svoje inštitúcie a mechanizmy umožňujúce transparentnosť. Stačí, aby sa v nich účelovo neangažovali politici so svojimi väčšími alebo menšími postrannými záujmami," odkázal politológ.

O potvrdenie informácie sme prostredníctvom Úradu vlády požiadali aj premiéra. V prípade odozvy budeme článok aktualizovať.