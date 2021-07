Kto zasadne na dôležitú funkciu? Ministerstvo kultúry potrebuje nájsť šéfa LIC, keďže bývalá riaditeľka odišla do dôchodku. Štandardne teda vyhlásilo konkurz na túto pozíciu, no na počudovania sa prihlásili len dvaja kandidáti. Verejného vypočutia sa však zúčastnil len jeden. Martin Gajdoš. Jeho konkurenta od účasti na vypočúvaní odradila personalistka. Možno nebol podľa nej dostatočne kvalifikovaný. To sa však nedá povedať ani o jedinom kandidátovi na túto funkciu Gajdošovi.

Počas jeho vypočúvania odpovedal na otázky komisie prinajmenšom prekvapivo. Najmä čo sa týka jeho pracovných skúseností a znalostí z oblasti literatúry. "Diela ktorých slovenských autorov ste v poslednom čase čítali," spýtala sa Miroslava Vallová, členka výberovej komisie Gajdoša. " V poslednej dobe som momentálne knižku vôbec nečítal. Ale synovi som teraz kupoval knižky," prekvapil odpoveďou. Vallová tak aspoň chcela vedieť, ktorí slovenskí autori patria medzi jeho obľúbencov. "Nemám vyhranených. Žiadneho autora obľúbeného slovenského. Buď sa mi to dielo pozdáva a mám záujem si ho prečítať, alebo si to proste neprečítam. Nemám žiadneho vyhraneného," vysvetlil. Členka komisie tak chcela vedieť aspoň meno slovenského diela, ktoré sa mu teda pozdávalo. "Opakujem, nemám žiadneho vyhraneného. Nemám to zaškatuľkované, že musí byť pre mňa niekto úplne top a od toho sa odvíjam. Nerobím si rebríčky," odpovedal Gajdoš zasa príliš všeobecne, čo členke komisie nestačilo. Očividne sa chcela dozvedieť, ako je na tom so znalosťou slovenskej literatúry. " Hovorím, nerobím si rebríčky," opakoval sa Gajdoš. V tomto momente sa Vallová vzdala.

A to neboli jediné neznalosti kandidáta. Nevedel reagovať na otázky, a ak áno, odpovede boli veľmi všeobecné a nekonkrétne. Počas viac ako hodinového vypočúvania Gajdoš svojou kvalifikáciou Transparency International Slovensko (TIS) nepresvedčil. Podľa nich boli jeho nedostatky zjavné aj pri témach o jednotlivých aktivitách centra ako sú literárna súťaž Medziriadky, Esej Jána Johanidesa či grantový systém SLOLIA. Ako si ďalej všimli, nevedel preukázať ani svoje jazykové znalosti. Gajdoš neprešiel ani cez komisiu a LIC tak stále hľadá svojho riaditeľa.

Zarážajúce však je aj to, že podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ mal Gajdoš zavádzať vo svojom životopise. Ako správne uviedol v rokoch 2006 až 2014 pracoval v spoločnosti Incheba a.s. na poste manažéra výstavných akcií, čo nie je úplne pravda. Gajdoš si totiž doslova privlastnil vznik Ceny Bibliotéky za najlepšie knižné dielo ženskej autorky. Táto cena sa totiž začala udeľovať v roku 2007. A v tom čase nebol Gajdoš manažérom Bibliotéky. Jeho funkcia v tom čase bola len asistenta na iných výstavných akcíách. Svoj životopis si však zrejme potreboval prilepšiť, keďže to, že má trénerskú licenciu komisiu neohúrilo.

Aký bude ďalší postup s výberom riaditeľa na túto funkciu, sme sa spýtali aj na ministerstve kultúry. Po zaslaní odpovede budeme článok aktualizovať.