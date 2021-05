Veľkou oporou mnohých slovenských politikov sú ich životní partneri. Ináč to nie je ani u známeho štátneho tajomníka, ktorý svojej životnej partnerke pred celým Slovenskom romanticky vyznal lásku.

Na Slovensku v ostatnom čase azda nenájdeme vládneho politika, ktorý by toho nemal po pracovnej stránke veľa. Jednoznačne medzi najvyťaženejších patrí štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Ten má kopec práce najmä s prispôsobovaním jednotlivých opatrení na hraniciach, či ich upravovaní pre občanov, ktorí chcú či potrebujú počas koronakrízy cestovať. Preto je zaiste rád, ak si popri náročnom časovom programe nájde chvíľu aj na súkromie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je preňho jednoznačne jeho dlhoročná partnerka Ivana, s ktorou čakajú svoje prvé dieťa.

A práve priateľka šikovného liberála má dnes narodeniny, čo sa rozhodol Klus doslova vykričať do celého sveta. Aspoň toho virtuálneho. "Dnes má narodeniny táto krásna dáma. Moja Ivka. No a najlepšie na tých tohtoročných je, že najkrajší darček nás oboch ešte len o pár dní čaká. Všetko najlepšie a som šťastný, že vás mám," napísal evidentne poriadne dojatý Klus k spoločným fotografiám s partnerkou. Na tých jej drží tehotenské bruško a je evidentné, že pôrod príde už skutočne čoskoro. Ako to dvojici na fotkách svedčí sa presvedčte sami.