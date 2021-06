Generálny prokurátor Maroš Žilinka (50) v týchto dňoch absolvuje svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu. Okrem stretnutí na najvyššej úrovni svoj čas venuje aj stretnutiam so športovými hviezdami, ale aj pre prácu.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka odcestoval do zahraničia s dôležitým cieľom. Chce upevniť osobné vzťahy so zahraničnými partnermi na najvyššej úrovni. Na základe pozvania generálnej prokurátorky Ukrajiny Iryny Venediktovej (42) odletel do Kyjeva. Nabitý pracovný program má v piatok, dnes sa však venoval iným zaujímavým stretnutiam a rokovaniam.

Stretol sa aj so športovou boxerskou legendou Vitalijom Kličkom (49), ktorý je v súčasnosti primátorom ukrajinskej metropoly. Generálny prokurátor tiež zverejnil tiež fotografiu so známym boxerom, ktorý v minulosti mal prezývku "Doktor železná päsť". Nebavili sa však o športových udalostiach, ale o dôležitých veciach. "Preberali sme problematiku boja proti kriminalite a korupcii vo veľkomestách a primátor Kyjeva nám prezentoval unikátne technické prostriedky na ich objasňovanie a predchádzanie," uviedol Maroš Žilinka. Ich spoločnú fotku nájdete v galérii.

Zajtra má Žilinka stretnutie s generálnou prokurátorkou Ukrajiny Irynou Venediktovou, s ktorou budú rokovať o potláčaní korupcie, nadnárodného organizovaného zločinu a ekonomickej kriminality. Plánujú tiež podpísať spoločné vyhlásenie generálnych prokurátorov.

Slovenskí politici v posledných časoch venujú Ukrajine viac pozornosti. Pred týždňom územie východného suseda navštívili predseda slovenskej vlády Eduard Heger (45), minister obrany Jaroslav Naď (40) a minister zahraničných veci Ivan Korčok (57). Zaujímavosťou je, že aj oni počas pracovnej cesty za dôležitý bod pracovného programu mali fotenie s tophviezdou svetového boxu Kličkom a obrázky s ním okamžite zverejnili na sociálnych sieťach.

