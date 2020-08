Okolo tehotenstva europoslankyne Moniky Beňovej sa toho v ostatnom čase napísalo aj povedalo už skutočne dosť. Politička ochotne zodpovedala azda všetky zvedavé otázky, ochotne sa vyjadrovala aj k téme, či v jej veku nie je na tehotenstvo neskoro a zároveň zdôraznila, že je to pre ňu celkom iný "zážitok", ako tomu bolo v čase, keď čakala prvého syna Martina. "Teraz to bude iné bez nich, ale aj ja som iná a aj možnosti sú iné. Mala som sotva 20 rokov, keď sa syn narodil a všetko bolo nové. Teraz je to jednoduchšie, žiadne vyváranie a žehlenie plienok, napr. mnoho iných dostupných vecí či služieb. Takže nie som zľaknutá ani vydesená. Mám plán, ako to všetko zvládneme,"prezradila v nedávnom rozhovore pre náš denník.

Touto fotkou oznámila Monika Beňová verejnosti, že je tehotná. Predbehnúť ju stihol len náš denník. Zdroj: Facebook M.B.



To, že sa Beňová zo svojho tehotenstva skutočne teší, dokazuje aj fakt, že sa s rastúcim bruškom rada pochváli na svojom profile na sociálnej sieti. Zaiste ju teší aj množstvo pozitívnych a prajných komentárov, navyše tie negatvne sa jej podľa vlastných slov darí eliminovať. Jednu takúto fotografiu zverejnila dokonca aj dnes ráno, keď sa ukázala v už pomerne obtiahnutých oranžových šatách. "Kraaaasnu nedeľu prajeme z Vrakune. Boli sme za babkou a dedom v Slávičom. Už sme v 7.mesiaci, tak to už “vidieť”, som oranžová bublina s malou ružovou bublinkou v brušku. Ako večer a v noci spŕchlo, je vonku veľmi príjemne,"napísala k fotografii.