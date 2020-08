V príhovore na oslavách 76. výročia Slovenského národného povstania (SNP) to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila odkaz Povstania a potrebu ochrany hodnôt.

Apelovala tiež, aby každý prijal svoju zodpovednosť za Slovensko. Zároveň ocenila hrdinstvo účastníkov Povstania.

"Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí skôr, ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až na poslednej hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Tento odkaz Povstania majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia,"uviedla hlava štátu.

Poznamenala, že SNP je pre ňu odjakživa spájané s hrdinstvom. Zdôraznila, že hoci mohli účastníci Povstania aj ich blízki za každý ich čin zaplatiť najvyššiu cenu, našli v sebe silu i odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu.

"Vaša odvaha, odvaha všetkých účastníkov protifašistického povstania, nám, vašim potomkom, nastavuje zrkadlo,"povedala. Zdôraznila, že pre svoju vlasť a pre nás všetkých urobili najviac, čo vo svojej dobe mohli. "Kiežby to mohol niekto s odstupom trištvrte storočia povedať aj o našej generácii," dodala.

