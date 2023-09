V slovenskej politike nemáme o šarmantné političky núdzu. Hoci sa po minulé roky nehanbili opakovane ukazovať sa polonahé v rôznych vyzývavých pózach, tento rok to neplatí. Zisťovali sme, prečo svoje telá neukazovali v plavkách tak často, ako po minulé sezóny.

Možno blížiace sa predčasné septembrové voľby prinútili niektoré zástupkyne nežného pohlavia vymeniť zvodné plavky za formálnejšie odevy. Nie všetky političky však v týchto voľbách kandidujú. Stálica v Európskom parlamente za stranu Smer Monika Beňová na sociálnych sieťach rok čo rok dokazuje, že vek je len číslo. Ani po päťdesiatke sa nehanbí ukázať sa v plnej kráse. No tento rok by ste odvážne fotografie na jej profiloch hľadali márne, i keď v predčasných voľbách do Národnej rady nekandiduje.

Beňová pre Plus JEDEN DEŇ povedala, že si nie je vedomá, že by akokoľvek zmenila spôsob komunikácie na sociálnych sieťach: „Mala som fotky v plavkách z dovolenky, akurát bola o polovicu kratšia ako minulý rok, a rovnako tak z oslavy z bazéna s deťmi. Pribudli len fotky z kampane, ale inak je všetko rovnaké. Navyše, ja nekandidujem. Chodím na kampaň podporovať kolegyne a kolegov zo strany.“

V nastávajúcich voľbách nekandiduje ani Romana Tabák. Na rozdiel od kandidujúcich kolegýň si voľný čas užíva naplno. Na jednom z oravských jazier natočila video ako z amerického Baywatchu. Pamela by mohla závidieť!

Na Facebooku to vie poriadne rozbaliť aj poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková. Aj napriek pracovným povinnostiam si doteraz vždy vedela nájsť čas na oddych a odpočinok. Teraz je tomu inak. Pracovná záťaž si vybrala svoju daň: „Tento rok som kvôli pracovným povinnostiam nestihla ísť na dovolenku, to je celý dôvod. Snáď sa ešte podarí.“

Po minulé roky, kedy ešte nebola zahltená predvolebnou kampaňou, mala „more času“ na chytanie bronzu. Takto si života užívala predošlé leto na jachte. Zdroj: FB Janky Bittó Cigánikovej

