Veľké testovanie bolo pilotne zahájené v mimoriadne postihnutom oravskom regióne, kam sa vybrala aj ministerka. „Práve som vyrazila z Bratislavy. Idem na Oravu. Je to najťažšie postihnutý región na Slovensku a dnes už aj v Európe. Celoplošné testovanie môže pomôcť. Začnem návštevou obce Vitanová. Dnes sme všetci Orava. Spolu to zvládneme,“ napísala ešte včera v skorých ranných hodinách na sociálnej sieti.

Remišová počas dňa zverejnila aj fotografiu priamo z odberového miesta so stručným popisom situácie. „Testovanie všade prebieha bez problémov, ľudia su trpezliví a ústretoví. Podľa hlásenia náčelníka generálneho štábu, samospráva a štátne zložky situáciu zvládajú,“uviedla. S týmito vyhláseniami sa však nestotožňoval každý a hoci na Remišovej slová ľudia reagovali aj pozitívne, postupne pod príspevkom začalo pribúdať mnoho rozhorčených odkazov.

Slováci sa sťažovali prevažne na dlhé rady, no kritizovali aj prístup samotnej ministerky. „Pani Remišová, snaha je pekná ale nedomysleli ste dôsledky. Vy a kolegovia ako ústavní činitelia zodpovední za chod krajiny by ste mali ostať v ústraní a chrániť sa pred nakazením. Ak sa Vy alebo predseda vlády, minister zdravotníctva nakazíte, kto bude riadiť krajinu?,“ položil otázku jeden z komentujúcich. „Na vašom mieste by som šiel zadným vchodom, keď pozerám aké hodinové rady sú pred odbernými miestami. A niekde ani nezačali, lebo nemajú certifikáty. Inač lepšie by bolo nezavadzať tam,“ prtvrdil Vlastimil. „Tak ľuďom zakažete vychádzať a Vy si idete medzi najviac postihnutých ľuďí ...... no asi máte dobrú protilátku . Ukazujete vzor,“ pridal sa Albert. „Verím, že idete ako dobrovoľnícka a nie sa len pretŕčať pred kamerami,“ napísala Viera, pričom podobné komentáre sa časom množili.

Najväčším kameňom úrazu boli však zrejme dlhé rady. „Rada jak na mandarínky v roku 1987. Nepomylil som sa radšej v roku aby ma náhodou nežalovali za slobodu prejavu,“ dodal uštipačne Ladislav, ktorý priložil aj fotografiu.

Napriek niekoľkým rozhnevaným komentárom sa však Remišová nákazy neobávala. „Používala som rúška, rukavice, dezinfekciu rúk a dodržiavala rozostupy, takže riziko prenosu nákazy bolo minimálne,“ uviedla. Podľa vlastných slov sa na Oravu vybrala hlavne preto, aby celú situáciu videla z blízka. „Chcela som hovoriť s ľuďmi a vidieť aj to, ako funguje kooperácia medzi armádou a samosprávou,“ prezradila.

Remišovej sme pýtali aj na to, ako vníma sťažnosti na dlhé rady. „Prešli sme celú Oravu, niekde boli zástupy kratšie, inde zas dlhšie, no ľudia sa správali disciplinovane a dodržiavali rozostupy. A väčšinou boli spokojní aj so systémom organizácie," uzavrela.

Okrem Remišovej sa na "miesto činu" vybral napríklad aj minister práce Milan Krajniak, ktorý však na rozdiel od ministra zdravotníctva a premiéra nešiel pracovať ako dobrovoľník, ale bol len akousi morálnou podporou pre prítomných vojakov či zdravotníkov. "Dnes budem v Raslaviciach, Hertníku a v Bardejove. Zajtra v Bardejovskej Novej Vsi, Zborove a dalších obciach, kde sú od dnes v nasadení vojaci, policajti, hasiči, zdravotníci a další dobrovoľníci. Ďakujem Vám všetkým a ďakujem aj ľuďom, ktorí sa chodia dať pretestovať. Spolu to dáme! Mor hu, koronu,"napísal na sociálnej sieti.