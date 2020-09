Pred voľbami bol bývalý líder strany Progresívne Slovensko pod drobnohľadom nielen médií, ale aj verejnosti. Po sneme na ktorom ho tesne porazila Irena Bihariová mu však neostali oči pre plač a nadobnutý voľný čas si poriadne užíva.

Kto by však očakával, že progresívec vedie bujarý život, ten by sa mýlil. Z jeho príspevkov na sociálnej sieti je zrejmé, že každú voľnú chvíľu trávi v kruhu rodiny. A niet sa čomu čudovať, kedďže otvom sastal len pred pár mesiacmi. Na svoju rozkošnú dcérku je zrejme náležite pyšný, pretože sa ňou pochválil aj na sociálnej sieti. A výsledok? Ak by ju aj chcel zaprieť, tak sa mu to nepodarí. Tá podoba totiž vyráža dych! Presvečte sa sami!

