Kým rekonštrukčné práce priľahlých priestorov sa začali už počas riadnych parlamentných schôdzí, prerábka rokovacej sály prebieha od šiesteho júla. V rámci jej obnovy už malo dôjsť k odstráneniu starých hlasovacích zariadení či výmene kabeláže. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa v týchto dňoch vykonáva inštalácia nového hlasovacieho systému. „Celý proces by mal byť ukončený do prvého septembra," informovala Kancelária Národnej rady.

Video: Striedanie čestnej stráže v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky (máj 2021)

Pričom následne by ešte malo dôjsť k priebežnému testovaniu. Táto správa je mimoriadne dobrá a dôležitá, nakoľko za ostatné roky sme boli niekoľkokrát svedkami toho, ako sa poslanci sťažovali na nefungujúce hlasovacie zariadenia či chybné hlasovania.

FOTKY Z REKONŠTRUKCIE NÁRODNEJ RADY A JAZDIARNE NÁJDETE V GALÉRII

Na potreby mimoriadnej schôdze o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií, ktorá sa uskutoční budúci týždeň, boli vyčlenené priestory zimnej jazdiarne. „Tieto priestory sa nachádzajú v areáli Bratislavského hradu, ktorý je veľmi blízko poslaneckým kanceláriám. Existujúca multifunkčná sála je vybavená moderným audiovizuálnym systémom a technologickými zariadeniami s jednoduchým doplnením, ktoré umožňujú zorganizovanie podujatia aj s najprísnejšími kritériami," ozrejmila Natália Dobrovodská z komunikačného oddelenia Národnej rady.

Na ilustracnej fotografii Narodna rada Slovenskej republiky. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V porovnaní so sálou v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí, kde parlament sídlil až do roku 1994, sú teda moderné priestory jazdiarne vhodnejšie. „Zimná jazdiareň spĺňa všetky technické parametre," dodáva Dobrovodská.

A koľko bude obnova Národnej rady stáť daňových poplatníkov? Ako uvádza vo svojom stanovisku samotný parlament, Kancelária Národnej rady ako verejný obstarávateľ vyhlásila nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby, ktorej predmetom je "vytvorenie, dodanie a implementácia" informačného systému verejnej správy „Digitálny konferenčný systém“, ktorý bude slúžiť primárne, ako nástroj na riadenie schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.

Na snímke Bratislavský hrad Zdroj: Ján Novák

"Verejné obstarávanie je už ukončené, celková hodnota zákazky je 1 601 452,50 € bez DPH, z toho: Hodnota uzatvorenej Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela: 972 952,50 € bez DPH Hodnota uzatvorenej Zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému (na predpokladanú dobu 9 rokov): 628 500 € bez DPH," informovala Dobrovodská.

