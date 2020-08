Obaja uchádzači o post predsedu predostreli pred snemom svoje vízie o smerovaní strany. „Chcem, aby sme boli moderná, európska, stredová strana. To bola aj Kiskova vízia,“ povedala Remišová. Jej protikandidát sa chcel so stranou zamerať na strednú vrstvu a mestského voliča. „Chcem zo strany Za ľudí urobiť úspešnú parlamentnú stranu. S Kiskom na čele sme získali 5,77 percenta a myslím si, že pokračovanie v tomto koncepte nás nedovedie v ďalších voľbách do parlamentu,“ povedal Kollár.



Toho pred voľbami otvorene podporoval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (29) a poslanci Marek Hattas (33), Jana Žitňanská (46) či Tomáš Valášek (48). Nestačilo to, vyhrala Remišová, ktorú pred voľbou podporil sám Kiska. Ten po jej zvolení oznámil definitívny koniec v politike. Svojich kolegov pritom vyzval na jednotu: „V politike je dôležité hrať tímovo. Musíme byť jednotná strana.“

Prvé trenice však nastali už pri voľbe predsedníctva strany. K súčasným štyrom podpredsedom sa volili ďalší traja. Kollár sa medzi nich nedostal. Zvolené boli ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (45) a poslankyne Viera Leščáková (46) a Miriam Šuteková (45). Podľa aktuality.sk Remišová nechcela Kollára menovať ani do 23-členného predsedníctva strany. Podpredsedovia Za ľudí Šeliga a Žitňanská vraj mali preto na protest ponúknuť svoje funkcie. Po vynútenej prestávke nová predsedníčka zmenila názor.



O miesto v predsedníctve mal prísť člen bratislavskej organizácie strany Tomáš Meravý (35), s čím opäť Remišovej odporcovia nesúhlasili. Po ďalšej prestávke Remišová opäť ustúpila. Včera pre Plus JEDEN DEŇ vyhlásila, že sa neobáva nejednotnosti strany. „Spolupracovali sme doteraz, budeme spolupracovať aj naďalej. Emócie opadnú, veď každému ide o jednotu, ale hlavne o to, aby sme presadzovali naše dobré riešenia pre ľudí. Ani politicky to nedáva zmysel. Politikov, ktorí rozdeľovali, sme tu mali dosť. Teraz potrebujeme ťahať za jeden povraz,“ povedala Remišová.





Novozvolená predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (vľavo) prijíma gratuláciu k zvoleniu od Andreja Kisku počas snemu strany Za ľudí, 8. augusta 2020 v Trenčianskych Tepliciach. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Zdroj: RADOVAN STOKLASA

Politológ R. Štefančík: Nečaká ich svetlá budúcnosť

„Pri každej politickej strane, kde sú dvaja kandidáti na predsedu, sa dajú predpokladať aj dve krídla. Remišovej nenavrhnutie Kollára do predsedníctva strany nebol krok k zmiereniu. To je dôkazom toho, že Kiska bol ten zmierovací element. Dá sa predpokladať, že v skorom období sa bude napätie medzi oboma krídlami stupňovať. Za ľudí nečaká svetlá budúcnosť a je len otázkou času, kedy sa rozpadne.“





Nová šéfka strany na neoficiálnom stretnutí po sneme chýbala: Na Remišovú sa vykašľali

Stretnutie niektorých členov strany Za ľudí pokračovalo aj po oficiálnom sneme, ale bez Veroniky Remišovej (44). Fotkou sa na sociálnej sieti pochválilo hneď niekoľko účastníkov afterparty, ako ju nazval kandidát strany v parlamentných voľbách Martin Kvetko (26).

Na posedení sa zúčastnili poslanci Miroslav Kollár (51), Jana Žitňanská (46), Juraj Šeliga (29), Marek Hattas (33), Tomáš Valášek (48) a ďalší. Kvetko k záberu pritom pridal status: „Afterparty po sneme, radosť byť v tíme a zbierať skúsenosti od týchto skvelých ľudí.“ Jeho príspevok však rozvíril diskusiu o jednotnosti strany. „Štve ma, že začínam mať pocit a začína to vidieť, že sa začali tvoriť dve skupiny. Prosím, neroztvárajte nožnice,“ znel jeden z komentárov. V ďalšom príspevku sa píše: „Zrod frakcie.“

Kollár to však nevníma ako niečo zlé: „Náhodne sme sa postretali, ani som nevedel, že nás tam toľko bude. Toto by som nevnímal ako zlý signál.“ Poslanec tvrdí, že všetci sú členovia politickej strany, čo však neznamená, že každý s každým musí byť najlepší kamarát. „Delegáti sa rozhodli dať hlas Remišovej a plne to rešpektujem,“ doplnil s tým, že predsedníčkou je ministerka a strana ide ďalej ťahať spolu. Ani tá si ťažkú hlavu zo stretnutia nerobí. Pre Plus JEDEN DEŇ uviedla, že keď vychladnú emócie, sú pripravení presadzovať dobré riešenia pre ľudí.



