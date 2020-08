Poslednou dobou sa akoby roztrhlo vrece so svadbami na našej politickej scéne. Len pred 2 dňami sa ženil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš a včera ho nasledovala dlhoročná "pravá ruka" Richarda Sulíka, jeho pôvabná hovorkyňa Katarína. Tá ešte dovčera používala meno Svrčeková, po novom je z nej však pani Matejková, ktorá si zobrala svojho dlhoročného partnera Ladislava Matejku, trenčianskeho krajského predsedu SaS. Ich svadbou to však zďaleka nekončí, nakoľko už čoskoro si vytúžené ÁNO povedia aj poslankyňa Janka Cigániková (SaS) s partrnerom Danielom Bitóom a do chomúta sa ženie aj Kristián Čekovský z OĽaNO. Obe svadby budú už teraz v septembri.

Medzi svadobčanmi nechýbal SaSkár Martin Klus. Zdroj: facebook M.K.

Späť ale k SaSkárskej veselici. Na tej nechýbali viacerí členovia strany, na čele s predsedom Richardom Sulíkom, Karolom Galekom, Janou Cigánikovou, Jurajom Drobom či Martinom Klusom. Svadba sa konala v obci Kolta v okrese Nové Zámky a svadobná hostina v miestnom penzióne Radmilla. Svadboní hostia sa nielen dobre zabávali, ale si aj pochutnávali na chutnom jedle. Podávala sa kačacia pečeň na flambovaných jablkách, vývar z kohúta, rezne so šalátom, špízy z kuracích srdiečok či chutná kapustnica. Nechýbali ani višne v čokoláde, ktoré boli ručne vyrábané práve v penzióne, v ktorom sa svadba konala.

Jednoznačne najväčiu pozornosť na seba strhla samotná nevesta, ktorá bola v svadobných šatách doslova očarujúca. Veď napokon posúďte sami.

