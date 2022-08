V piatok poobede sa v hoteli Bôrik konalo dôležité stretnutie lídrov "pôvodnej štvorkoalície". Aké prinieslo výsledky, už vieme. Pozrite sa však spolu s nami, ako to vo vládnom hoteli vyzeralo tesne pred začiatkom.

Najnovší spor v koalícii sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli z SaS následne vypovedali koaličnú zmluvu, žiadajú vypracovanie novej. Trvajú na odchode Igora Matoviča z vlády. Pri nesplnení podmienok avizovali ministri SaS na záver augusta demisiu.

Aj z tohto dôvodu sa v piatok o 13:00 konalo stretnutie predstaviteľov lídrov strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Trvalo zhruba dve hodiny, napokon však k žiadnemu priaznivému výsledku nikto zo zainteresovaných nedospel. "Nič z toho, čo bolo povedané na koaličnom rokovaní, nevyzeralo ako kompromis a splnenie kardinálnej podmienky SaS," skonštatoval líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že vyjednávacie tímy sa stretnú opäť budúci týždeň. Liberáli rátajú s tým, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) neodstúpi z funkcie a ministri SaS po vypršaní ultimáta podajú demisiu a vládu opustia. "Ide o to, akým chaotickým, zničujúcim spôsobom funguje naša vláda," podotkol Sulík s tým, že ich postoj nemá nič spoločné s osobnými spormi. Matovič je podľa neho osobne zodpovedný za množstvo nesprávnych krokov vlády. SaS sa na tom podľa slov Sulíka nechce podieľať. Zopakovali, že ak Matovič ostane vo vláde, opustí ju SaS. Na piatkovom rokovaní nenadobudol pocit, že by sa niečo malo meniť.

Sklamanie po stretnutí neskrýval najmä premiér Eduard Heger. "Bez SaS bude moja vláda nefunkčná, v parlamentne nebude mať väčšinu. Preto je dôležité, aby sme našli jednotu a spoluprácu uvedomujúc si ťažké časy, aby sme vedeli zabezpečiť patričnú podporu občanom SR v ťažkých časoch, ktoré prichádzajú," uviedol.

