Krásne víkendové počasie vytiahlo do ulíc mnohých Slovákov a zdá sa, že pre rodinný program na slniečku sa rozhodol aj známy exriaditeľ televízie Markíza či RTVS Václav Mika!

Ešte nedávno pritom spoločnou fotografiou s Mikom prekvapil priamo z Dubaja minister hospodárstva Richard Sulík (53). "V Dubaji kontrolujeme rozpracovanosť slovenskej expozície. Tá bude zameraná na inovácie, letectvo a vesmírne technológie. Okrem nich ukážeme svetu aj to, ako sme pokročili s vodíkom. Okrem EXPO Dubaj sú na programe aj mnohé bilaterálne stretnutia a rokovania, ktoré by mali posilniť naše vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi," pochválil sa vtedy šéf liberálov na sociálnej sieti.

Miku zatiaľ čakala doma s dvoma malými deťmi jeho o viac, ako 20 rokov mladšia partnerka Kristína. Najmladšia dcérka Marisa, sa im pritom narodila len minulý rok a zdá sa, že ešte stále realatívne čerstvý otecko si zodpovednosť k rodine dobre uvedomuje. Počas víkendu ho totiž aj s celou rodinou vyfotografovali priamo v centre hlavného mesta!

Václav Mika v minulosti pôsobil, ako generálny riaditeľ rádia Expres, neskôr ako riaditeľ televízie Markíza ale aj rozhlasu a televízie Slovenska. Ešte pred niekoľkými mesiacmi rezonovalo jeho meno aj v politických kruhoch. A Minister hospodárstva Richard Sulík ho dokonca navrhol na 10. miesto na kandidátnej listine strany SaS v parlamentných voľbách 2020. Mika sa však približne po týždni miesta na kandidátke vzdal a tento krok podľa vlastných slov neľutuje. "Vôbec to neľutujem, lebo v čase, keď som to rozhodnutie urobil, bolo správne. Tieto veci mám v sebe absolútne vyriešené a momentálne politiku vôbec neriešim," odkázal pred niekoľkými mesiacmi.