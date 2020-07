Dopravná nehoda a okolnosti sú momentálne v štádiu vyšetrovania. „Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Isté zatiaľ je, že v aute sa spoločne s politikom viezli jeho manželka Zuzana a malý syn. Ten je podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, zranený len ľahko, horšie je na tom však manželka zosnulého. Tá je totiž naďalej v kritickom stave.

Vladimír Dolinay zahynul pri tragickej nehode. Zdroj: zastupitelstvo.bratislava.sk



Podrobnosti okolo strašlivo vyzerajúcej nehody zatiaľ nie sú známe, isté však už z pohľadu na zničené autá je, že išlo o čelnú zrážku. Podľa doposiaľ získaných informácií by vinníkom nemal byť nebohý Dolinay, ale šofér druhého auta, čo je v tomto prípade o to horšie, pretože zahynul absolútne nevinný človek. Hoci presné okolnosti tragédie určia vyšetrovatelia, dopravný expert Jozef Drahovský vysvetľuje, že nehody, pri ktorých zahynie ten, kto haváriu nespôsobil, sa stávajú často. „Je to viac-menej vec náhody, závisí aj od konštrukcie vozidiel. Čím máte vozidlo lepšie z hľadiska bezpečnosti, tým máte väčšiu šancu na to, aby ste prežili,“ povedal Drahovský.