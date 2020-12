Nie je žiadnym tajomstvom, že na pôdu parlamentu sa na pretras dostanú nielen návrhy zákonov. Častokrát sa tam preberajú aj osobné veci či prešľapy poslancov aj ministrov. To istotne nepoteší práve "previnilcov", ktorých prehrešky sa rozoberajú.

Poslanec Miroslav Žiak nedávno zverejnil fotografiu s Kuffom aj Tarabom. Obaja patria medzi nezaradených poslancov, ktorí sú v strane KDŽP. Pri príležitosti spoločného stretnutia im položil aj otázku, ktorá by mnohých istotne zarazila. "Pýtal som sa Štefana Kuffu a Tomáša Tarabu zo strany KDŽP - Aliancia za Slovensko, či ako konzervatívci chodia na gay-gangbang párty ako maďarský europoslanec József Szájer," napísal na sociálnej sieti. Szájera totiž prednedávnom prichytili na ilegálnej párty v belgickom gayklube s drogami vo vrecku. Slovenskí poslanci však Žiaka uistili, že toto nie je ich prípad.

"So Štefanom máme iné názory na svet, on ma sem-tam pod emóciami nazve sráčom a babou, ja zasa jeho Kuffíňom a Johnom Rambom, ale to neznamená, že sa nevieme slušne porozprávať o živote," dodal Žiak.

Vťahy medzi koalíciou a oboma poslancami sú pritom napäté. Len nedávno mali obaja poslanci podpísať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Jej jediným bodom pritom bolo skrátenie volebného obdobia súčasnej koalície. Prednedávnom sa na pretras dostal aj konflikt Kuffu a vtedy tehotnou poslankyňou Vladimírou Marcinkovou, ktorú Kuffa použil takpovediac ako vizuálnu pomôcku, čo mu vtedy vyčítal aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel.

