To, akými sú Zuzana Čaputová, Igor Matovič či Peter Pellegrini politikmi, už vieme. Uživili by sa však aj v iných zamestnaniach? Mnohé fotografie z ich sociálnych sietí svedčia o tom, že manuálna práca im nesmrdí a pokojne by si mohli zarábať aj ináč.