Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sa v posledných týždňoch takmer vôbec neukazuje v Bratislave. Po rodinnej dovolenke, ktorú strávila v malebnom prostredí Tatier, cestuje po Slovensku a stretáva sa so svojimi fanúšikmi či regionálnymi úradníkmi. "Politik by nemal chodiť do regiónov len pred voľbami, keď potrebuje hlasy občanov, ale počúvanie hlasov ľudí v krajine by malo byť jeho dennodenným chlebíčkom. Ľudia v regiónoch najlepšie poznajú problémy, ktoré ich trápia a úlohou štátu je tieto problémy riešiť," píše Remišová na sociálnej sieti.

Navštevuje nielen úrady, s ľuďmi sa stretáva aj v teréne. A preto si niekedy musí zvoliť aj netradične outfity. Aj keď tieto divoké kombinácie môžu stylistov šokovať, podpredsedníčka vlády si z toho ťažkú hlavu nerobí. Išla do terénu pri mestečku Strážske a hoci o svojom programe vedela zrejme vopred, výberom outfitu to úplne nepotvrdila. Spojila totiž elegantné zelené šaty so športovou obuvou.

Túto módnu kombináciu samotná vicepremiérka berie vtipne, avšak nestalo sa to prvýkrát. Rovnakú kombináciu ukázala aj počas stretnutia s členmi strany Za ľudí v Podpoľaní. "Spoločne sme spravili túru k prameňu Ipľa, rozprávali sa o riešeniach problémov v každom regióne, o podnetoch, nápadoch a vízii pre Slovensko aj pre stranu," napísala na svojej sociálnej sieti ministerka a zverejnila fotku, na ktorej je vidieť ďalší nešťastný experiment so štýlom. Výsledok posúďte sami!