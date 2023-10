V súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 30. septembra a vyhrala ich strana Smer-SD, ktorá jasne vo výsledkoch prevalcovala svojich politických súperov, sa akosi udomácnil naratív, že Slováci začnú masovo opúšťať Slovensko. Takéto reči ešte pre voľbami počas kampane šírili najmä sympatizanti strán, ktoré si hovoria demokratické a rôzni aktivisti či novinári, ktorí sa snažili vytvárať tie najabsurdnejšie a najdesivejšie obrazy o našej krajine. Tvrdili, že ak by sa vrátil k moci Robert Fico, pomaly už ani to slnko na Slovenskom nevyjde...

Samozrejme, ako sa dalo čakať, je po voľbách a nič z toho, pred čím varovali liberáli a progresívci, sa nenaplnilo. Ak teda nepočítame, že niekoľko verejne známych osôb zjavne ťažko nieslo volebný výsledok. Napríklad bývalá herečka a diplomatka Magda Vášáryová vyhlásila, že Robert Fico lovil medzi spodinou, Dorota Nvotová z kandidátky Demokratov to musela ísť „predýchať" do cudziny a bývalý komentátor TV Joj Arpád Soltész sa dokonca rozhodol zo Slovenska definitívne odísť.

Remišová sa však snaží verejnosti nahovoriť, že Soltész nemusí byť jediný, ktorý nad našou krajinou takpovediac zlomil palicu. „Mnohí z vás mi píšete, že po výsledku volieb si už balíte kufre, nechcete tu ostať, ani žiť. Jeden z komentátorov zabuchol ostentatívne na Slovensku dvere a definitívne odišiel," pripomenula Remišová na sociálnej sieti prípad Soltésza. A vzápätí sa snažila ešte viac vystrašiť ľudí - a to v tom zmysle, že budúca vláda bude čosi, ako mimoriadne zlo. „Je veľmi pravdepodobné, že vznikne najhoršia možná vláda. Hlas, tak ako som hovorila celé 3 roky, sa najlepšie cíti v otcovskej náruči Smeru. KDH by s Hlasom aj išlo, no nechce ísť s Progresívnym Slovenskom. Krok po kroku sme bližšie ku vládnej koalícii, ktorá bude zložená z historicky najvyššieho počtu trestne stíhaných politikov," podčiarkla politička, ktorá pravidelne baví Slovákov svojimi verejnými vyhláseniami.

Remišová zašla ešte ďalej, keď uviedla, že „smerujeme k úpadku a priemernosti, no o to viac naša vlasť potrebuje každého šikovného a čestného človeka. Pretože bez vás to nedáme!". V závere svojho zamyslenia podáva vysvetlenie aj k fotografii, ktorú k svojmu statusu pripojila. Na nej ako dieťa sedí Remišová na starom kufri a v ruke drží bábiku. „Tento kufor mám stále na poličke od školy v prírode vo Veľkom Rovnom. Bol so mnou na štúdiách vo Francúzsku, Veľkej Británii, ale vždy sa vrátil plný nových skúseností, so mnou domov. Prosím, nebaľte kufre a nevzdávajme to!" - odkázala na záver Remišová, ktorá pred voľbami vysvetľovala nehnuteľnosť, ktorú nadobudla s manželom v Rakúsku.