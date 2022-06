Predstavitelia oboch krajín rokujú v sídle Úradu spolkového kancelára, pričom absolvujú aj pracovnú večeru. Okrem iného sa majú venovať otázkam energetiky a bezpečnosti.

Predseda vlády SR v rámci svojej pracovnej cesty do Berlína navštívil aj Nemeckú spoločnosť pre zahraničnú politiku a položil kvety k pamätníku Berlínskeho múru.

Na Slovensko sa premiér vráti v pondelok v noci.

Nemecko chce posilniť svoju vojenskú rotu na Slovensku!

Slovensko by mohlo poskytnúť Ukrajine ďalšiu vojenskú techniku. Nemecko jej chce dodať moderný systém protivzdušnej obrany a zároveň chce posilniť svoju vojenskú rotu na Slovensku. Po bilaterálnom rokovaní v Berlíne o tom na spoločnej tlačovej konferencii informovali slovenský premiér Eduard Heger a nemecký kancelár Olaf Scholz. Heger zároveň pozval kancelára na návštevu Slovenska.

Rokovania o dodávke vojenských systémov na Ukrajinu medzi SR a Nemeckom prebiehajú, ale šéfovia vlád zatiaľ viac konkretizovať nechceli.

"Nemecko chce chrániť NATO a preto sa snažíme byť prítomní v jeho východnej časti," povedal Scholz. Poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Patriot Slovensku vníma kancelár ako dlhodobú pomoc. Ich prítomnosť nie je nijako časovo obmedzená, povedal. Heger v tejto súvislosti ocenil pomoc Nemecka pri obrane územia SR.

Predstavitelia krajín sa rozprávali aj o energetike a výstavbe nových LNG terminálov na prepravu skvapalneného plynu. Heger poukázal na to, že Slovensko je vnútrozemská krajina a preto potrebuje rozvíjať spoluprácu s inými krajinami na dovoze plynu.

Nemecko podľa Scholza rozhodlo o výstavbe potrebnej infraštruktúry, aby mohlo loďami privážať skvapalnený plyn. "Práve takýmto krajinám (ako Slovensko), ktoré nemajú more, chceme pomôcť," poznamenal nemecký kancelár.

Šéfovia oboch vlád sa vyjadrili aj k ambíciám Kyjeva na vstup do EÚ. Heger podporuje to, aby bol Ukrajine poskytnutý reformný tím, ktorí jej pomôže splniť podmienky na vstup do európskeho spoločenstva. Scholz v tejto spojitosti zdôraznil potrebu jednotného postoja krajín EÚ.