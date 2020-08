Prezidentka sa včera stihla zúčastniť najprv veľkolepých osláv SNP v Banskej Bystrici, kde pripomenula dôležitosť tohto dňa. "Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí skôr, ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až na poslednej hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Tento odkaz Povstania majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia," uviedla hlava štátu. Po oslavách si Čaputová ale dokázala nájsť čas na seba a stihla sa venovať aj svojim súkromným aktivitám.

Na sociálnej sieti sa pochválila fotografiami, na ktorých doslova srší šťastím.

K zverejneným fotografiám napísala: "Pozdravujem z Veľkej Fatry. Z kopcov je vždy najlepší nadhľad." Samozrejme, že na nich nemohol chýbať ani jej priateľ Juraj Rizman, s ktorým tvorí pár už viac ako pol roka.