Poslanci Národnej rady by mali prerokovať viaceré body presunuté z predchádzajúcej schôdze. Ide napríklad o návrh 500-eurovej odmeny za účasť vo voľbách, zakotvenie práva na hotovosť v Ústave SR, novelu zákona o energetike, či novelu školského zákona.

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali druhý rokovací deň 88. schôdze diskusiou o novele zákona o radiačnej ochrane. Následne by mali zákonodarcovia dokončiť rozpravu o správnych poplatkoch, ktorá má priniesť zmeny poplatkov za prepis auta. Potom by mali pokračovať viacerými návrhmi z dielne ministerstva dopravy.

Ako sa však ukázalo, sála Národnej rady bola ráno úplne prázdna, informoval o tom poslanec SaS Marián Viskupič. "Toto som ešte nezažil. V pléne nesedí ani jeden poslanec. Prebieha rozprava a je tu len rečník, predkladateľ, predsedajúci a ja," napísal Viskupič na sociálnej sieti. K príspevku pridal aj fotku z pléna Národnej rady, kde vidno prázdne stoličky.

„Od rána pokračuje rozprava o radiačnej ochrane. Hneď z rána bola situácia taká, že v pléne bol len rečník, predsedajúci, predkladateľ a ja. Teda štyria ľudia,“ opisoval nášmu denníku situáciu v parlamente poslanec SaS Marián Viskupič. Zdroj: Martin Baumann

"Je to neštandardná situácia,“ okomentoval Viskupič pohľad na prázdnu sálu parlamentu. „Aj keď ráno bežne nebýva veľa poslancov, ale že by bolo plénum úplne prázdne, je to skutočne niečo mimoriadne," povedal poslanec pre náš denník. "Zároveň na samotnom rokovaní, kde sa znovu otvorilo druhé čítanie o radiačnej ochrane, pán Šefčík už hodinu číta pozmieňujúci návrh a má zásadné problémy ho prečítať," povedal Viskupič na adresu poslanca OĽaNO. "No dneska je tu veľmi zvláštne ráno,“ hovorí ďalej.

"Máme skoro 160 bodov. Je to obrovské množstvo, a v rámci programu to bude veľký problém prebrať. Aj včerajšie rokovanie išlo pomaly, dnes takisto. Je už zachvíľu 11 hodín a stále sa venujeme len jednému bodu, ktorý ešte stále neberie konca," vysvetľuje Viskupič. A ako môžu občania vnímať prázdnu sálu v parlamente? "Bežný občan, keď vidí prázdnu sálu, musí mať pocit, že poslanci do práce neprišli. Samozrejme práca poslanca nie je len priamo v pléne, a ani nemá sedieť 150 poslancov pri prerokovávaní jedného bodu, lebo poslanci majú aj inú prácu. Ale keď sa napríklad na rokovaní venuje zdravotníckej téme, tak minimálne poslanci, ktorí sa tejto téme venujú, by tu mali sedieť. Určite nie je normálny ani dobrý stav, keď je plénum prázdne," skonštatoval Viskupič.